„Beste Fans der Welt“

Neu in Frankfurt: Der Portugiese André Silva freut sich auf die Eintracht. © dpa

Frankfurt.André Silva hätte sofort loslegen können. Frisch ausgerüstet mit dem neuen Heimtrikot und der Hose von Eintracht Frankfurt kam der portugiesische Nationalstürmer zu seinem ersten Medientermin in der Mainmetropole. Mit einer Portion Stolz blickte er für die Fotografen von einer Terrasse auf das sonnendurchflutete Stadion. Was in der Frankfurter Arena künftig los sein wird, das hat Silva schon von seinem Landsmann und Freund Goncalo Paciencia erfahren. „Er hat mir erzählt, dass wir hier in Frankfurt die besten Fans der Welt haben. Ich bin sehr glücklich und freue mich“, sagte der 23-Jährige.

FC Porto, AC Mailand, FC Sevilla: Ein Blick auf die vergangenen drei Arbeitgeber des Angreifers zeigt, in welche Sphären sich der Bundesligist aus Hessen auf dem Transfermarkt bewegt hat. Silva kommt für zwei Jahre auf Leihbasis vom AC Mailand nach Frankfurt, dafür wechselt Ante Rebic für diesen Zeitraum zu den Italienern. Adi Hütter ist begeistert von der Last-Minute-Leihe: „André ist ein junger, intelligenter Spieler, der Tore machen kann. Er ist technisch gut, hat ein gutes Spielverständnis und kann mit links, mit rechts und mit dem Kopf abschließen.“

Bei Silva, der in fließendem Englisch antwortete, klang das alles etwas bescheidener. Auf die Frage, ob Tore oder Assists seine größte Stärke seien, antwortete das Sturmtalent: „Meine Stärke ist niemals aufzugeben, ich kämpfe für das Team. Das Wichtigste für mich ist, für das Team zu arbeiten.“ In Frankfurt soll er gemeinsam mit Kumpel Paciencia und Bas Dost das Angriffstrio Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller vergessen machen, was angesichts der furiosen Saison inklusive Halbfinale in der Europa League eine schwierige Mission werden dürfte. dpa

