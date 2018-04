Bobic von Bayern-Gerüchten um Kovac nur noch genervt

Anzeige

Bremen/Frankfurt.Lukas Hradecky war nach seinem Patzer untröstlich. „Es tut mir leid für die Mannschaft, dass ich heute einen Punkt gekostet habe“, sagte der Torwart von Eintracht Frankfurt nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Werder Bremen. Der Finne ließ am Sonntag in der 79. Minute den Ball durch die Hände rutschen. Deshalb ging sein Team im Weserstadion trotz starker Vorstellung leer aus.

Überhaupt lief für die Eintracht an diesem Osterwochenende schief, was nur schieflaufen konnte. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga fiel sie vom vierten auf den sechsten Platz zurück. Stürmer Ante Rebic erlitt in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade und wird voraussichtlich vier Wochen fehlen. Der nächste Gegner 1899 Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) ist Siebter und der Abstand zwischen beiden Clubs schmolz auf drei Punkte zusammen. Zudem stehen die Fragen in Raum: Geht Trainer Niko Kovac zum FC Bayern? Und ist Torwart Hradecky völlig unabhängig von seinem Patzer endgültig nicht mehr zu halten? So droht eine äußerst erfolgreiche Saison in ihrer entscheidenden Phase von Personalfragen überlagert zu werden.

In Sachen Hradecky sagte Sportvorstand Fredi Bobic ganz deutlich: Die Chancen, den finnischen Nationalkeeper zu halten, seien „sehr gering. Das muss man ganz realistisch sehen.“ Der Vertrag mit dem 28-Jährigen läuft am 30. Juni aus. Vor allem Bayer Leverkusen werden gute Chancen eingeräumt, Hradecky als möglichen Leno-Nachfolger zu verpflichten. „Wir haben gesagt, dass die Tür auf ist, aber irgendwann wird sie auch zu sein“, meinte Bobic.