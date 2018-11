Bruchhagen lobt Eintracht

Frankfurt.Der ehemalige Vorstandschef Heribert Bruchhagen sieht Pokalsieger Eintracht Frankfurt für die Zukunft bestens aufgestellt. „Ich bin ein wenig stolz auf diese Eintracht und überzeugt, dass die gelebte Kontinuität auf allen Ebenen den Verein so stabil macht wie seit Jahrzehnten nicht“, schrieb Bruchhagen in einem Gastbeitrag für den „Kicker“. Der 70-Jährige hat die jüngste Siegesserie der Hessen aufmerksam verfolgt und bescheinigt dem Team nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Adi Hütter „noch einen weiteren Schritt“. Frankfurt steht derzeit auf Tabellenplatz vier und damit auch vor Bayern München. In der Europa League ist das Weiterkommen nach vier Siegen in einer schwierigen Gruppe mit Lazio Rom, Marseille und Limassol bereits perfekt. dpa

