BVB kommt in günstigem Moment

Frankfurt.Von seinem Samstagabend hat Adi Hütter schon eine ziemlich genaue Vorstellung. „Mit Genuss“ werde er den Fernseher einschalten und den Bundesliga-Kracher FC Bayern gegen RB Leipzig verfolgen, beteuerte der Österreicher am Freitag. Wie es dann um die Laune des Trainers von Eintracht Frankfurt bestellt ist, wird maßgeblich davon abhängen, wie sich seine Mannschaft am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) gegen Spitzenteam Borussia Dortmund schlägt. „Wir freuen uns auf dieses Duell. Es ist eine absolute Top-Mannschaft, gespickt mit vielen tollen Spielern“, sagte Hütter.

Der reizvolle Fußball-Samstag soll für die Hessen den ersten Bundesliga-Sieg seit über zwei Monaten bringen. In vier Partien musste Frankfurt zuletzt die Punkte teilen. Damit soll nun Schluss sein. „Natürlich ärgert mich das eine oder andere Unentschieden. Ich mag grundsätzlich Unentschieden nicht. Manchmal ist es auch besser, ein, zweimal zu verlieren und dann zwei, dreimal zu gewinnen“, rechnete Hütter vor. Man sei zwar „sehr schwer zu schlagen“, tue sich momentan aber auch schwer, selbst Spiele zu gewinnen.

Dortmund könnte eine Woche nach dem 1:2 gegen Köln und wenige Tage nach der Verletzung von Top-Stürmer Erling Haaland aber auch zu einem günstigen Zeitpunkt kommen. Die Borussia, die ohnehin nicht gerne in Frankfurt spielt, muss wegen eines Muskelfaserrisses auf den norwegischen Torgaranten verzichten. Hütter hält das für eine massive Schwächung. „Ich glaube, er ist definitiv in seiner Art überhaupt nicht zu ersetzen. Er schießt viele, viele Tore. Wie er dazu anläuft, seine Bewegungen sind einzigartig. Das ist sicher ein Nachteil für den BVB.“

Zwar hat Trainer Lucien Favre in Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt und Super-Youngster Youssoufa Moukoko einige Optionen, die freigewordene Mittelstürmer-Stelle zu besetzen. Das BVB-Spiel jedoch war in dieser Spielzeit stark auf Haaland und dessen Spielweise zugeschnitten – nicht umsonst hat er bereits zehn Bundesliga-Tore und sechs Champions-League-Treffer auf dem Konto. „Die Frage wird sein, wie der BVB diese Position besetzen wird“, sagte Hütter. Man wisse, dass Dortmund nach einer turbulenten Woche unter Druck stehe, fügte der Österreicher an.

Rode vor Rückkehr

Bei der Eintracht stellt sich die Frage, ob Hütter auch gegen ein renommiertes Champions-League-Team ein offensives System mit Daichi Kamada und den Stürmern Bas Dost und André Silva wählt. Der Portugiese Silva hat bereits sieben Saisontore erzielt und sich damit ein Sonderlob seines Trainers verdient. „Fakt ist, dass er eine tolle Bilanz hat. Er ist ziemlich weit vorne“, sagte Hütter. Am Samstag könnte Silva weiter an den pausierenden Haaland heranrücken. Der ehemalige Dortmunder Sebastian Rode dürfte in Frankfurts Startelf zurückkehren. dpa

