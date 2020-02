Chandler ebnet den Weg

Frankfurt.Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Zwischenspurt zu Beginn des Jahres aller aufkeimenden Abstiegssorgen entledigt. Dank Treffern von Timothy Chandler (38., 48.), Andre Silva (56.) und Filip Kostic (89., 90.) gewann der hessische Fußball-Bundesligist am Freitagabend ungefährdet mit 5:0 (1:0) gegen den FC Augsburg und rückte in der Tabelle zwischenzeitlich auf Platz neun vor. In der

...