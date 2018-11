Chandler kehrt ins Training zurück

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Timothy Chandler ist nach seiner schweren Knieverletzung ins Training des deutschen Fußball-Pokalsiegers zurückgekehrt. Der 28-Jährige konnte nach mehrmonatiger Verletzungspause an diesem Freitag erstmals wieder mit den Kollegen trainieren. Chandler musste sich einem komplizierten Eingriff am Knorpel unterziehen und absolvierte in dieser Spielzeit noch keine Partie in Pokal oder Bundesliga.

Auf der rechten Seite spielte zuletzt Danny da Costa. Chandler habe noch „in dosiertem Maße“ trainiert, wie die Eintracht berichtete. Der US-Nationalspieler ist demnach aber wieder beschwerdefrei. dpa

