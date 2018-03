„Das ärgert mich maßlos“

Anzeige

Stuttgart.Eine Erkältung setzte Niko Kovac in den vergangenen Tagen zu. Mehr als die fiesen Folgen des Infekts waren ihm am Samstag nach der verdienten 0:1 (0:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart aber Frust und Enttäuschung anzusehen. „Mit solch einer Leistung kann man keine Punkte holen. Es war ein schwacher Auftritt heute von uns und es ärgert mich maßlos, wie wir das Spiel geführt haben. Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, schimpfte der Kroate nach dem unerwarteten Rückschlag: „Zuletzt wurden wir viel gelobt. Nun müssen wir uns die berechtigte Kritik gefallen lassen. Aber so etwas kommt vor, wenn man Eintracht Frankfurt ist. Wir müssen weitermachen.“

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr legten die Hessen einen merkwürdig uninspirierten Auftritt hin, nachdem sie noch wenige Tage zuvor brilliert hatten. Dem 2:0 über Gladbach folgte ein 0:3 in Augsburg, nun setzte es nach dem 2:1 über Leipzig das 0:1 in Stuttgart durch den Treffer von Erik Thommy (13). Kovac: „Wir müssen darüber nachdenken, warum nach einem guten ein schlechtes Spiel folgt.“

Boatengs Fehlen als Faktor

Klar ist: Insbesondere der Ausfall von Kevin-Prince Boateng, der gesperrt fehlte, schmerzte die Hessen, denen es an Leidenschaft und Härte fehlte. Im Spielaufbau schlichen sich gegen allerdings stark verteidigende Schwaben unzählige Ungenauigkeiten und Ballverluste ein, so dass die Eintracht eigentlich nur zu zwei nennenswerten Möglichkeiten durch Danny da Costa (8.) und Marco Fabian (90.+2) kam.