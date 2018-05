Anzeige

Frankfurt.Eine Stadt im Ausnahmezustand: Nach der Rückkehr aus Berlin genossen die Pokal-Helden von Eintracht Frankfurt den Triumphmarsch durch die Main-Metropole. Zehntausende Fans bereiteten dem Cupsieger am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat. „Das ist der Wahnsinn, was hier los ist“, sagte der überwältigte Vorstandschef Fredi Bobic. Um kurz nach 16 Uhr war der Charterflieger gelandet, den Kapitän Alexander Meier und sein Vertreter David Abraham gemeinsam mit dem Pokal in der Hand als Erste verließen. Vom Frankfurter Flughafen ging es in einem Cabrio-Corso durch ein dichtes Spalier von Tausenden Menschen zum Römer, wo sich schon Stunden zuvor rund 25 000 Fans versammelt hatten.

Bei der Ankunft im Frankfurter Rathaus wurde Trainer Niko Kovac, der im Sommer zum Rekordmeister nach München wechselt, von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beglückwünscht. Dann ging es hinaus auf den Balkon, auf dem Kovac unter dem frenetischen Jubel der Fans den Pokal stolz in die Höhe reckte. „Es ist ein wunderschöner Tag nach einem historischen Sieg“, rief Kovac in die Menge, die ihn mit Sprechchören feierte. „Der Pokal ist ein Geschenk der Mannschaft an euch.“ Rund um das Frankfurter Rathaus feierten die Fans ihre Lieblinge um „Fußball-Gott“ Alexander Meier, der sichtlich gerührt war. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte der Routinier. Es war der Höhepunkt einer emotionalen Achterbahnfahrt am Pokal-Wochenende, das für die Vereinsikone denkbar schlecht angefangen hatte. Wenige Stunden vor dem Finale erfuhr er von Trainer Niko Kovac, dass er nicht im Kader steht. Der Traum vom Abschied auf der ganzen großen Fußball-Bühne war futsch.

Reaktionen auf die Sensation Sportdirektor Bruno Hübner: „Heute konnte man Geschichte schreiben, das haben die Jungs gemacht, sie haben sich verewigt. Ich denke, für Bayern wäre es ein Haken gewesen und selbstverständlich. Für Eintracht Frankfurt ist es etwas ganz Besonderes, und das genießen wir jetzt.“ Kevin-Prince Boateng: „Es ist einfach unglaublich. Was für ein Kompliment an diese Mannschaft. Es haben alle gesagt, wir werden hier aus dem Stadion geschossen, und wir haben Bayern München aus dem Stadion geschossen.“ Präsident Peter Fischer: „Da muss mich einer zwicken. Nachdem, was ich da erlebt habe, werde ich nie an einem Herzinfarkt sterben. Das war das Maximum, was man erleben kann. Ich sterbe also einen anderen Tod. Ich bin unendlich stolz, unendlich glücklich.“ Bayern-Trainer Jupp Heynckes: „Im Sportlerleben gehören Siege und auch Niederlagen dazu. Heute war das eine vermeidbare Niederlage. Die Eintracht hat einen unbändigen Willen gehabt, das Spiel heute für sich zu entscheiden.“

Dennoch durfte der 35 Jahre alte Kapitän nach dem Pokaltriumph gemeinsam mit seinem Vertreter David Abraham als Erster die Trophäe in den Berliner Nachthimmel recken. „Ich habe etwas länger mit Alex gesprochen und ihm das versprochen“, berichtete Kovac. „Er hat hier 14 Jahre lang tolle Arbeit geleistet. Es war für ihn ein krönender Abschluss dieser Saison.“