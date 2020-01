Frankfurt.Die scherzhaften Sprüche der Teamkollegen hat Almamy Toure vorerst zum Versiegen gebracht. „Wir haben am Dienstag nach dem Training noch darüber gesprochen, dass ich mal ein Tor schießen muss. Jetzt konnte ich mein Versprechen schon einlösen“, sagte der im afrikanischen Mali geborene U-21-Nationalspieler Frankreichs, nachdem er den überraschenden 2:0 (0:0)-Erfolg der Frankfurter Eintracht gegen Tabellenführer RB Leipzig mit einem traumhaften Treffer eingeleitet hatte. „Kategorie Tor des Monats“, urteilte Trainer Adi Hütter über den perfekten Fernschuss Toures, der in der 48. Minute im Winkel des Spitzenreiters einschlug. Und da Filip Kostic in der vierten Minute der Nachspielzeit das Ergebnis noch auf 2:0 erhöhte, steht die Eintracht nach zwei Siegen aus zwei Rückrunden-Partien mit einer Ausbeute da, die selbst kühnste Optimisten für wenig wahrscheinlich gehalten haben: sechs Punkte, mehr geht nicht.

Vom Abstiegskampf spricht in der Bankenmetropole bei nun wieder sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang niemand mehr. Der Blick geht wieder nach oben, nachdem die Hessen vor der Winterpause mit nur einem Punkt aus sieben Spielen im Klassement durchgereicht worden waren. „Mir hat vor allem gefallen, wie leidenschaftlich wir nach dem Treffer von Almamy das eigene Tor verteidigt haben. Das ist uns vor Weihnachten ein bisschen abgegangen. Das war heute eine tolle Mannschaftsleistung, jeder ist für den anderen gelaufen. Auch wenn das vielleicht für den äußeren Betrachter manchmal nicht so hübsch ausgesehen hat“, fand Sportvorstand Fredi Bobic.

Straffes Programm steht an

Auch dem Frankfurter Trainer nimmt die Trendwende im neuen Jahr viel Last von den Schultern. „Taktisch fürchterlich“ seien die Auftritte gegen Ende der Hinrunde gewesen, gestand Hütter in aller Ehrlichkeit. „ Aber wir haben die Zeit in der Winterpause gut genutzt. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie taktisch diszipliniert sie auftritt und wie schnell sie die Viererkette verinnerlicht hat.“ Verbesserungspotenzial gebe es jedoch noch jede Menge: „Wir sind noch lange nicht da, wo wir schon einmal waren.“

In der neuen taktischen Formation läuft Toure als Rechtsverteidiger auf – eine Rolle, die ihm offensichtlich besser liegt als der rechte Part in einer Dreierkette. „Wir Außenverteidiger wissen, dass wir uns in gewissen Situationen offensiv einschalten müssen. Das üben wir im Training“, berichtete der 23-Jährige, mit dessen Entwicklung auch der Trainer zufrieden ist, nachdem der Franzose zuvor häufiger mit Unsicherheiten negativ aufgefallen war. „Almamy tut die Umstellung auf Viererkette gut, weil er für diese Position viel mitbringt“, sagte Hütter.

Die Eintracht hat generell zurück in die Spur gefunden – was vor den anstrengenden Englischen Wochen mit dem Wiedersehen mit Leipzig im Pokal-Achtelfinale (4. Februar), den beiden Europa-League-Duellen mit dem anderen „Brauseclub“ Salzburg (20. und 27. Februar) sowie den Liga-Partien in Düsseldorf, gegen Augsburg oder in Dortmund bitter nötig war. „In unserer Situation tut natürlich jeder Sieg richtig gut. Vor allem gegen den Tabellenführer, der für mich aktuell die beste Mannschaft Deutschlands ist“, sagte Mittelfeld-Mann Djibril Sow. Er ist nicht der einzige Frankfurter, dessen Formkurve im neuen Jahr steil nach oben zeigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020