Der Europa-Experte aus der Präfektur Ehime

Frankfurt.Gar nicht so schlecht für einen Chancentod. In Badelatschen, mit einem Eintracht-Schal um den Hals und einen der Spielbälle unter dem Arm schlurfte Daichi Kamada durch die Katakomben der Frankfurter Arena. Nach dem größten Abend seiner Karriere wäre der schüchterne Japaner am liebsten vor den wartenden Journalisten geflüchtet. Drei Tore hatte der 23-Jährige aus der Präfektur Ehime beim fulminanten 4:1 (2:0)-Erfolg der Eintracht im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen den FC Salzburg erzielt. Ausgerechnet Kamada, dem der Ruf nachhängt, dass es ihm bei aller unübersehbaren Begabung an Effizienz mangele, verschaffte den Frankfurtern mit einer außergewöhnlichen Vorstellung brillante Perspektiven für den Einzug ins Achtelfinale.

Nachdem die Reporter den zurückhaltenden Matchwinner gestoppt hatten, fungierte Landsmann Makoto Hasebe als Aushilfs-Übersetzer. „Nach meiner Verletzung habe ich es in der Rückrunde schwer gehabt. Die Freude ist riesengroß. Ich hätte nie gedacht, dass ich drei Tore machen würde. Ich habe auf meine Chance gewartet und sie genutzt“, ließ Kamada übermitteln und fügte mit einem Lachen hinzu: „Jetzt will ich aber endlich auch mal in der Bundesliga ein Tor schießen.“

Der Instinkt von Hütter

Denn während der Japaner in der Europa League seit Donnerstagabend mit sechs Treffern sogar an der Spitze der Torschützenliste steht – sein Doppelpack beim 2:1 gegen Arsenal London brachte die Eintracht überhaupt erst in die K.o.-Phase – wartet Kamada nach 17 Einsätzen in der Bundesliga immer noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. „Vielleicht sollten wir nur donnerstags spielen, wenn er nur am Donnerstag trifft“, flachste Mittelfeld-Mann Sebastian Rode.

Trainer Adi Hütter hatte den richtigen Instinkt bewiesen. Der in der Liga seit dem 1:1 in Düsseldorf Anfang Februar nicht mehr berücksichtigte Kamada war nicht nur wegen seiner drei Tore die prägende Figur in einer einseitigen Partie, in der die Eintracht tatsächlich „die beste Saisonleistung“ (Hütter) zeigte. „Ich glaube, da hatte ich ein gutes Händchen. Er hat uns mit seinen drei Toren den Weg zum Sieg geebnet und kann immer den Unterschied ausmachen“, sagte der Österreicher.

Nach der großen Kamada-Show mit Toren in der 12., 43. und 53. Minute traf auch noch Filip Kostic (56.), das Salzburger 1:4 durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Hee-Chang Hwang (85.) konnte die ausgelassene Party-Atmosphäre in der ausverkauften Arena nicht nachhaltig stören. „Frankfurt lebt die Europa League. Ich habe eine tolle Europapokalnacht gesehen. Der Sieg war verdient, auch in der Höhe. Bei dieser Leistung wird mir warm ums Herz“, schwärmte Hütter.

Was soll mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken beim Rückspiel in einer Woche in der Mozartstadt überhaupt noch schiefgehen? „Ich bin ein Mann der klaren Worte. Wenn wir uns das noch nehmen lassen, sind wir sehr doof“, betonte Rode. Sein Trainer äußerte sich erwartungsgemäß zurückhaltender. „Wir haben eine gute Ausgangslage geschaffen, trotzdem müssen wir das Rückspiel erst noch spielen und die Leistung von heute wiederholen“, sagte Hütter. Man darf davon ausgehen, dass dann auch sein japanischer Chancentod außer Dienst wieder in der Startelf stehen wird.

