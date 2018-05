Der „Fußball-Gott“ möchte bleiben

Anzeige

Frankfurt.Alex Meier hob kurz die Hand, zog in den Hamburger Strafraum, pflückte die punktgenaue Flanke von Ersatzkapitän David Abraham mit seinem gefürchteten linken Fuß aus der Luft – dann riss er beide Arme zur Siegerpose in die Höhe und blieb fast regungslos stehen. Für einen kurzen Augenblick wirkte der Mann, dessen Namen sie in Frankfurt um den Zusatz „Fußballgott“ ergänzen, wie das Abbild des Monuments, das sie ihm in der Mainmetropole vielleicht ja noch errichten werden. Dann verschwand er unter seinen Mitspielern.

Wahrscheinlich musste Meier erst selbst realisieren, was er soeben vollbracht hatte. Es war nicht mehr und nicht weniger als das Comeback des Jahres. Vier Minuten und 34 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 86. Minute stellte der 35-Jährige den Endstand zum 3:0-Heimsieg der Frankfurter Eintracht gegen den HSV sicher. Ein Tor, das sich auf so vielen Ebenen wie Balsam auf der hessischen Fußballseele anfühlte – und selbst seinem wohl größten internen Kritiker ein Kompliment abverlangte. „Egal, ob er jetzt ein Jahr verletzt war: Alex Meier ist Eintracht Frankfurt. Dass er dann noch das Tor macht, ist umso schöner. Wir freuen uns alle für ihn und mit ihm“, erklärte Niko Kovac, der scheidende Trainer des Pokalfinalisten. Vor Meier hatten Marius Wolf (31.) und Omar Mascarell (77.) getroffen.

Dass Kovac und Meier nicht das beste Verhältnis pflegen, ist ein offenes Geheimnis. Der Eintracht-Kapitän, der nach dem DFB-Pokalfinale im Mai 2017 drei Operationen an der Ferse über sich ergehen lassen musste und zudem an Borreliose erkrankt war, gilt seit Wochen als einsatzbereit. In den Kader schaffte er es trotzdem nicht. Warum, weiß letztlich nur Kovac – Meiers Mitspieler bescheinigten dem früheren HSV-Junior gute Trainingsleistungen. „Seit ich hier bin, hat man mir gesagt: Du wirst sehen, im Strafraum ist Alex Meier brutal. Im Training habe ich das schon gesehen. Aber im Spiel, so locker und sauber, mit der einzigen Chance – das ist unglaublich“, kam Mittelfeldkämpfer Gelson Fernandes nicht aus dem Schwärmen heraus. Für Eintracht-Urgestein und Meier-Kumpel Marco Russ war klar: „Hätte ich in diesem Moment auf der Tribüne gesessen, dann hätte ich mein ganzes Vermögen darauf verwettet, dass Alex noch ein Tor macht. Die ganze Mannschaft hat das im Gefühl gehabt.“