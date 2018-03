Der Sport gerät zur Nebensache

Anzeige

Die Leipziger, die ohne ihre Stars wie Timo Werner, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg begannen, gingen bei ihrer ersten gefährlichen Aktion gleich in Führung: Diego Demme und Konrad Laimer kombinierten im Frankfurter Strafraum zu Jean-Kevin Augustin, der zum 0:1 vollstreckte (13.).

Aber die Eintracht zeigte eine erstaunliche Reaktion: Gegen allerdings auch fahrlässig verteidigende Sachsen drehten Timothy Chandler (22.) und Kevin-Prince Boateng (26.) mit ihren Treffern innerhalb von fünf Minuten die Partie. Es war weiter mächtig Pfeffer drin: Erst pfiff Schiedsrichter Felix Zwayer nach einem Foul von Ante Rebic an Andreas Sabitzer Elfmeter – und revidierte nach Videobeweis seine Entscheidung (32.), weil Laimer vorher im Abseits gestanden haben soll.

Das sorgte für wütende Proteste der aufgebrachten Leipziger. Rebic vergab freistehend die Riesenchance zum 3:1 (43.) für die Eintracht. In der aufgeheizten Stimmung kam es nach einem Disput zwischen Hasebe und Keita kurz nach dem Halbzeitpfiff noch zu einer Rudelbildung am Mittelkreis.

Die zweite Halbzeit begann damit, dass aus der Eintracht-Kurve Dutzende Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen wurden – wieder wurde verspätet angepfiffen. Leipzig drängte in der Folge auf den Ausgleich, zeigte sich aber in der Defensive äußerst anfällig. Nach einem Konter hätte Sebastien Haller das 3:1 besorgen können, wurde aber im letzten Moment geblockt (67.). In der Schlussviertelstunde hatten die Sachsen zwar Poulsen, Werner und Forsberg auf dem Rasen, aber die starken Frankfurter verteidigten den Heimsieg mit Leidenschaft und Cleverness.

