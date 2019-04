Der unermüdliche Kämpfer

Frankfurt.Sebastian Rode ballte direkt nach dem Schlusspfiff die Fäuste und umarmte jeden seiner Teamkollegen, der sich ihm näherte – später tanzte der Bensheimer sogar mit den Fans vor der Kurve. Der Mittelfeldspieler stand nach dem Halbfinal-Einzug von Eintracht Frankfurt im Rampenlicht und wurde für seinen entscheidenden Treffer zum 2:0-Erfolg gegen Benfica Lissabon gefeiert. „Es waren Gänsehautmomente“, beschrieb der 28-Jährige mit etwas Abstand die Jubelszenen und fügte mit einem breiten Grinsen im Gesicht hinzu: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, dieses Tor geschossen zu haben – so oft treffe ich ja nicht.“ Sein zuvor letztes Tor im Eintracht-Trikot datierte vom 4. August 2013, in der ersten Pokalrunde beim FV Illertissen. Erinnern konnte sich der frühere Bayern- und BVB-Profi nicht mehr genau daran. Dafür war ihm seine Europa-League-Großtat in der 67. Minute gegen Benfica bestens in Erinnerung. „Das war schon so gewollt“, berichtete der Publikumsliebling über seinen präzisen Schuss aus 16 Metern ins rechte untere Eck. Er gestand aber auch, dass es ein bisschen Glück war, „dass der Ball genau vor meine Füße fällt.“ Es war der verdiente Lohn für den leidgeprüften Profi, der in Seeheim-Jugenheim auf die Welt kam.

Lange Leidenszeit

Rode, der die Frankfurter 2014 verlassen hatte und in diesem Januar von Borussia Dortmund zurückkehrte, zählte gemeinsam mit Ante Rebic und Simon Falette zu den überragenden SGE-Kräften. Das Laufwunder warf sich in jeden Zweikampf, verausgabte sich bis zu seiner Auswechslung in der 85. Minute total. „Es ging darum, das 2:0 mit allen Mitteln zu verteidigen. Wir waren immer an der Grenze zum Erlaubten“, beschrieb er. „Am Ende haben meine Kräfte nachgelassen. Da musste ich raus.“

Den Eintracht-Triumph, der zu seiner persönlichen Erfolgsgeschichte passt, genoss er in vollen Zügen „Ich erlebe alles unglaublich intensiv, ich bin unglaublich froh, wieder auf dem Platz stehen“, berichtete Rode. Bei der Eintracht wird er wieder geschätzt, nachdem er beim BVB aufs Abstellgleis geraten war. In der Mainmetropole zeigte er in den zehn Bundesliga-Spielen seit seinem Wechsel und in der Europa League stets sehr engagierte Leistungen. „Ich bin unglaublich froh, dass ich das Vertrauen von Trainer Adi Hütter und dem ganzen Verein habe“, sagte Rode. „Das versuche ich Woche für Woche zurückzugeben. Momentan gelingt mir das sehr gut.“

Rode ist ein Mentalitäts-Ass, ein Spieler, der immer 100 Prozent gibt – und ein fairer Sportsmann. „Der Schiedsrichter hat einen guten Job gemacht, bis auf unser 1:0. Das war ein Abseits-Tor. Aber Glück gehört dazu. Wir hatten im Hinspiel in Lissabon auch Pech“, erläuterte der Südhesse zu Filip Kostics 1:0 (37.) und ergänzte: „Wir haben uns das Halbfinale mit Power-Fußball verdient. Das ist für das Ansehen des Clubs sehr wichtig.“ An das Duell mit Chelsea wollte der Frankfurter Taktgeber allerdings bei aller Vorfreude noch nicht viele Gedanken verschwenden. „Wir müssen uns auf das sehr schwere Bundesliga-Spiel am Montag beim VfL Wolfsburg fokussieren. Wir werden wieder alles geben, um die internationalen Plätze zu verteidigen“, schaltete der Bergsträßer schnell den Schalter um. „Es geht Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir vier Tage, um bereit zu sein.“ Der Benfica-Coup sei für den Liga-Endspurt von großer Bedeutung: „Es war wichtig, dass wir nach der Heimniederlage gegen Augsburg eine Reaktion gezeigt haben.“

Von einer schwächeren Partie lässt sich Rode nicht aus der Kurve werfen. Trotzdem erwartet er von sich und seinen Teamkollegen in den nächsten Partien volle Konzentration. „International sind die Sinne vielleicht mehr geschärft“, räumte der 28-Jährige ein. Kurz darauf gab ihm Danny da Costa einen anerkennenden Klaps auf die Schulter. Der Außenverteidiger lobte den Blondschopf als „super Typ“, der seine Sache „überragend macht“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019