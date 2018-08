Die nächste Sensation bleibt aus

Anzeige

Frankfurt.Fußball-Wunder sind nicht beliebig reproduzierbar: Exakt drei Monate nach dem denkwürdigen Pokaltriumph gegen den FC Bayern verlor Eintracht Frankfurt gestern Abend im Supercup mit 0:5 (0:2) gegen den klar überlegenen Meister, dem damit zumindest eine kleine Revanche für die schmerzhafte Niederlage von Berlin gelang.

Münchens neuer Trainer Niko Kovac, der bei seiner Rückkehr in die hessische Metropole freundlich empfangen wurde, holte damit gleich in seinem ersten Pflichtspiel den ersten Titel mit dem deutschen Branchenführer, während die Premiere für den neuen Frankfurter Coach Adi Hütter böse daneben ging. Das lag vor allem an Bayern-Angreifer Robert Lewandowski, der die Eintracht mit drei Treffern fast im Alleingang besiegte.

Hütter setzte größtenteils auf bewährtes Personal: Von den Neuzugängen schafften es nur der dänische Torhüter Frederik Rönnow und Mittelfeldmann Lucas Torro in die Startelf, WM-Held Ante Rebic saß zwei Tage nach seiner umjubelten Vertragsverlängerung zunächst auf der Bank. Bei den Bayern hatte die im Vergleich zu den Vorjahren harte Sommervorbereitung unter Kovac einige Spuren hinterlassen: James, Jerome Boateng, Serge Gnabry und Renato Sanches fehlten mit diversen Blessuren, Weltmeister Corentin Tolisso kehrt nach seinem Urlaub erst am Montag nach München zurück.