Duell der Torfabriken

Frankfurt.Zum Start in wegweisende Fußball-Wochen für Eintracht Frankfurt erwartet Trainer Adi Hütter ein echtes Offensivspektakel. „Bei uns ist es gang und gäbe, dass wir Tore schießen. Ein 0:0 wäre etwas Außergewöhnliches für dieses Spiel“, prognostizierte der Österreicher vor dem Bundesliga-Topspiel bei Werder Bremen heute (18.30 Uhr). Die Hessen haben angeführt von ihrem Sturmtrio Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic 37 Saisontore, auch Bremen bringt es bereits auf 29 Treffer. „Bremen hat eine sehr gute, variable Offensive. Ich konzentriere mich aber grundsätzlich auf unsere Mannschaft“, sagte Hütter.

Schon ein Punktgewinn an der Weser würde den Pokalsieger für Minimum eine Nacht vorbei an Leipzig auf einen Champions-League-Platz hieven. Angesichts der nächsten schwierigen Aufgaben würde die Eintracht auswärts aber lieber gewinnen, um das Polster nach unten zu vergrößern. Neben den Europa-League-Vergleichen mit Schachtjor Donezk bekommt es die SGE mit Dortmund, Leipzig und Gladbach zu tun. „Wir haben Spiele vor der Brust, die wirklich hochinteressant sind. Das wird auch zeigen, wohin die Reise geht“, stellte Hütter fest: „Bremen ist ein absolutes Schlüsselspiel, bei dem wir sehen, wo es hingeht.“

Bobic optimistisch

Am besten immer weiter nach oben und erneut ins internationale Geschäft. Die laufende Europa-League-Saison, bei der die Eintracht mit sechs Siegen eine makellose Bilanz aufweist, hat Lust auf mehr gemacht. „Wir versuchen, uns selber zu pushen und zu sagen, wir sind vorne dabei, da wollen wir auch länger bleiben und vielleicht bis zum Schluss bleiben, wenn es möglich ist. Aber dafür müssen wir alles abrufen“, hatte Sport-Vorstand Fredi Bobic am Montag in der Sendung „Heimspiel!“ des Hessischen Rundfunks beteuert. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019