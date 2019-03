Ein 0:0, das alle Chancen lässt

Frankfurt.Der wundersame Erfolgszug durch Europa hat das Selbstbewusstsein bei Eintracht Frankfurt in vor der Saison nicht für möglich gehaltene Höhen schießen lassen. Das Sehnsuchtsziel heißt längst Baku, die aserbaidschanische Hauptstadt, in der am 29. Mai das Finale der Europa League ausgespielt wird. Auf diesem Weg stellte sich gestern Abend ein ganz großer Name des internationalen Fußballs den

...