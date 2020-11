Ein „1000-Gulden-Schuss“ schmerzt die Eintracht

Berlin/Frankfurt.Das Warten auf ein Ende der Negativserie geht weiter: Eintracht Frankfurt hat im Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin eine furiose Achterbahnfahrt erlebt. „Es war ein verrücktes Spiel. Schade, dass wir den Sieg noch aus der Hand gegeben haben“, sagte André Silva, der frustrierte Doppeltorschütze der Hessen, nach dem 3:3 (2:2) am Samstag. „Wir sind sehr traurig.“ Es war schon die sechste Partie in Serie ohne Sieg für die Frankfurter.

„Wir hatten einen unglaublich katastrophalen Start und eine phänomenale Aufholjagd bis zum 3:2“, befand Eintracht-Trainer Adi Hütter nach 90 spannenden und aufreibenden Fußball-Minuten. „Schade, dass so ein rassiges Bundesligaspiel ohne Zuschauer stattgefunden hat.“

Robert Andrich (2. Minute) und Max Kruse (Foulelfmeter/6.) sorgten für die schnelle Führung für den Aufsteiger, der kurz danach sogar dicht vor dem dritten und vierten Tor stand. Nationaltorwart Kevin Trapp rettete zweimal gegen Taiwo Awoniyi (11./15.). Danach kam die große Zeit von Silva (27./37.), nach der Pause erzielte Bas Dost (79.) sogar die 3:2-Führung (79.) für die Gäste.

Hinteregger unzufrieden

Ex-Nationalstürmer Kruse (82.) setzte der furiosen Partie mit seinem Traumtor aus 20 Metern zum 3:3 noch ein Glanzlicht auf – und bekam dafür sogar Anerkennung vom Gegner. „Das war ein Schuss von einem anderen Planeten“, sagte Frankfurts Kapitän David Abraham. Für Hütter war es ein „1000-Gulden-Schuss, der uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“. Auch die Eintracht hatte sich vor der Saison Gedanken über eine Verpflichtung des früheren Nationalstürmers Kruse gemacht.

Generell schwer taten sich die Hessen mit der Einordnung des Resultats. „Die Gefühlswelt ist nach so einem Spielverlauf dann ebenso unentschieden“, sagte Trapp. Eintracht-Abwehrchef Martin Hinteregger räumte ein, mit dem verschlafenen Spielauftakt dazu beigetragen zu haben. „Es ist nicht viel wert, wenn man als Verteidiger nur 70 Minuten gut spielt und zwei Gegentore kassiert“, übte der Österreicher Selbstkritik. „Wenn man unsere Ambitionen hat und nach oben will, dann darf man nicht sechs Spiele sieglos bleiben. Wir sind im Mittelfeld der Tabelle und brauchen unbedingt Siege. So ist es kein gutes Gefühl.“

Die Ansicht seines Landsmannes teilte Hütter mit einer kleinen Einschränkung. „Wir treten weiterhin auf der Stelle“, sagte der Coach, „aber es ist auch unglaublich schwer, uns zu schlagen.“ Der DFB-Pokalsieger von 2018, der gerne wieder in einen Europacup-Wettbewerb einziehen würde, hat nur eines der neun vergangenen Liga-Spiele verloren – ist mit sechs Unentschieden aber auch der Remis-König der Liga. „Der Ausgleich ist bitter. Aber wenn du 0:2 hinten liegst, dürfen wir mit dem 3:3 zufrieden sein“, sagte Dost. dpa

