Ein Auftritt der besonderen Art

Bremen.Gratulationen und Glückwünsche lehnte Adi Hütter rundweg ab. „Wir sind noch nicht gerettet, es war nur ein Schritt dorthin“, betonte der Chefcoach von Eintracht Frankfurt nach dem 3:0 (0:0) im Bundesliga-Nachholspiel am Mittwochabend bei Werder Bremen. Theoretisch ist der Abstieg zwar noch möglich, praktisch aber wohl kaum. Fünf Spieltage vor dem Saisonende sind die Hessen nun zehn Punkte vor dem Vorletzten von der Weser entfernt und acht Zähler vor der auf dem Relegationsplatz harrenden Fortuna aus Düsseldorf. Vor gut einer Woche waren es nur noch zwei Punkte bis Platz 16.

„Das war ein unfassbar wichtiger Sieg. Er bedeutet einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt“, sagte Eintracht-Torwart Kevin Trapp, der wie sein Trainer ein in Sicherheit wiegen ablehnt: „Dennoch müssen wir solange punkten, bis wir theoretisch gesichert sind. Als nächstes möchten wir gegen Mainz nachlegen.“

Gegen Mainz nachlegen

Nach den Siegen beim VfL Wolfsburg (2:1) und in Bremen würde mit einem weiteren Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Rhein-Main-Derby auch die Distanz zum Tabellen-15. aus Mainz auf zehn Punkte anwachsen. „Wenn wir drei Zähler gegen Mainz holen, können wir wieder etwas nach oben schauen“, meinte Abwehrchef Makoto Hasebe zuversichtlich.

Glücklich auf die Anzeigetafel im Weserstadion konnte Stefan Ilsanker nach einem Kurzauftritt der besonderen Art blicken. Zweimal stand dort sein Name als Torschütze, obwohl der Österreicher erst in der 81. Minute eingewechselt wurde und zuvor in seiner Karriere überhaupt erst dreimal getroffen hatte. „Mich hat es gewundert, dass mich die Gegenspieler angesichts meiner Torgefahr in den vergangenen Jahren einfach stehenlassen“, sagte der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler lächelnd.

Nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung und einem Lauf von der Außenlinie in den Fünfmeterraum traf Ilsanker das erste Mal und in der 90. Minute per Kopfball zum 3:0. Die Führung hatte André Silva (60.) erzielt. „Dass Stefan Ilsanker direkt per Standard nach seiner Einwechselung das 2:0 macht, war natürlich toll und dann wohl auch die Entscheidung“, sagte Hütter zum effektiven Einsatz seines Landsmannes.

„Am Ende haben wir in der Höhe verdient gewonnen“, befand er und zog nach einer Zeit des Bangens im letzten Tabellendrittel für den Europa-League-Club ein befriedigendes Fazit. „Es waren zwei unglaublich wichtige Befreiungsschläge für uns. Schlüsselmoment war das 3:3 gegen Freiburg nach einem 1:3.“

Auffällig für ihn ist, dass es viele Auswärtssiege nach dem Neustart gibt. „Wir sind stark davon betroffen, weil wir daheim eine Macht sind und mit den Fans im Rücken eine Wucht entwickeln“, so Hütter. „Jetzt ist es quasi auf neutralem Boden. Wichtig ist, dass wir uns nach dem Re-Start stabilisiert haben.“ dpa

