„Ein echter Fußballfachmann“

Man habe viele Sondierungsgespräche geführt, berichtete Bobic, „aber Adi war immer vorne dabei und unsere konstruktiven Gespräche sind letztendlich zu einem guten Ergebnis gekommen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

Hütter, der Bern in dieser Saison zur ersten Schweizer Meisterschaft seit 32 Jahren geführt hat und im Pokalfinale am 27. Mai gegen den FC Zürich sogar das Double perfekt machen kann, freut sich auf die neue Herausforderung. „Als Spieler blieb mir die Bundesliga verwehrt, obwohl ich einmal ein Angebot hatte. Als Trainer hatte ich bereits das eine oder andere Angebot aus der Bundesliga ausgeschlagen. Aber nun freue ich mich umso mehr darauf, in der Liga des Weltmeisters tätig sein zu können.“

Da der Österreicher noch bis 2019 vertraglich an die Berner gebunden ist, muss die Eintracht eine Ablösesumme zahlen. Die Millionen-Einnahmen aus dem Pokal-Endspiel kommen da gerade recht.

Bobic hatte in den vergangenen Wochen stets betont, dass die Eintracht „keinen Niko Kovac 2.0“ suche. Allerdings müsse auch der neue Trainer „ein Arbeiter“ sein und für das „Multi-Kulti dieser Stadt“ und des Eintracht-Teams stehen. Hütter passt in dieses Profil. Schon in Bern formte er Spieler aus vielen Nationen zu einer sportlich erfolgreichen Einheit. Er steht zudem dafür, stets nach Erfolgen zu streben. Nach dem Double mit RB Salzburg 2015 ging er freiwillig, weil er sich nicht damit abfinden wollte, immer die besten Spieler abgeben zu müssen. „Ich sehe mich nicht als Ausbildungstrainer“, sagte er damals. Ihm eilt allerdings der Ruf voraus, Talente zu fördern. Und er lässt seine Teams offensiv spielen. Das sind keine schlechten Voraussetzungen dafür, dass die Eintracht auch künftig attraktiven Fußball spielen wird.

