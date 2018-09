Marseille.Auch wenn die Bilder fünf Jahre alt sind, bleiben sie bei Fußballfans unvergessen. 12 000 Fans von Eintracht Frankfurt reisen nach Bordeaux, feiern in Orange gekleidet ihre Mannschaft und machen das Spiel an der französischen Atlantikküste zu einem halben Heimspiel.

Solch eine außergewöhnliche Stimmung wird es am Donnerstag nicht geben, wenn der DFB-Pokalsieger in die Gruppenphase der Europa League startet. Ausgerechnet die wohl attraktivste Auswärtsreise zu Olympique Marseille findet nicht statt, weil die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. „Ein Geisterspiel ist grausam. Da fehlt dir einfach was. Da bist du in so einem Riesenstadion in Marseille und es ist null Atmosphäre“, schimpfte Sport-Vorstand Fredi Bobic bei Sky vor dem heißersehnten Europa-Start am Mittelmeer.

Solidarität unter den Anhängern

15 000 bis 20 000 Eintracht-Fans hätte er sich im Stade Vélodrome vorstellen können, fünfstellig wäre die Zahl der Unterstützer in Anbetracht der vergangenen Europa-Erlebnisse wohl sicher geworden. „Es ist einfach schade für unsere Fans“, sagte Bobic. Wegen schweren Fehlverhaltens muss der Vorjahresfinalist aus Marseille sein erstes Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Das Geisterspiel gegen Frankfurt erspart der UEFA aber auch das große Zusammentreffen zweier als schwierig geltender Fangruppen.

„Dieses Spiel kommt dir vor wie ein Trainingskick“, mutmaßte Bobic im Vorfeld über die Stimmung in Marseille. Einen sportlichen Vorteil, dass Gegner Olympique die Fanunterstützung vor eigenem Publikum versagt bleibt, will die Eintracht nicht erkennen. Zu groß ist die Hoffnung auf den eigenen Support, der die SGE schon vor fünf Jahren beim letzten Europa-Abenteuer durch die Gruppenphase beförderte. „Ich mag das gar nicht ohne Zuschauer. Das ist nicht so schön, das wird bestimmt etwas merkwürdig“, sagte Offensivspieler Mijat Gacinovic der „Frankfurter Rundschau“.

Um wenigstens ein paar Fans das Marseille-Erlebnis zu gönnen, bot der Verein ein Kontingent von 200 Tickets an. Doch die Anhänger lehnten ab. „Dieses Spiel wird ohne uns stattfinden. Das ist eine Frage der Solidarität mit allen Eintrachtlern, denen dieses Erlebnis genommen wird“, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von Fanvertretern. Dass vereinzelte Anhänger oder Fangruppen auch ohne Ticket die Reise auf sich nehmen, ist trotzdem nicht auszuschließen.

Personell haben die Hessen weiter Probleme: Für den kroatischen Vizeweltmeister Ante Rebic komme ein Einsatz zu früh, sagte Trainer Adi Hütter in der hr-Sendung „Heimspiel!“. „Das kann ich kategorisch ausschließen. Ante ist auf einem guten Weg. Er ist momentan aber noch nicht in der Verfassung, in der er sein müsste“, fügte der Österreicher an. Außerdem fallen Timothy Chandler (Knieverletzung) und Carlos Salcedo (Syndesmosebandriss) langfristig aus, auch Stürmer Goncalo Paciencia wird längere Zeit fehlen.

Public Viewing am Stadion

Die Alternative für die Eintracht-Fans heißt unterdessen Public Viewing in der eigenen Arena. Der Radiosender „Hit Radio FFH“ stellt eine große Leinwand vor die Gegengerade, Tickets sind für fünf Euro zu haben. Weil schon drei Tage nach Marseille das Liga-Heimspiel gegen RB Leipzig steigt, bleibt der Rasen von der Leinwand unberührt. Die Veranstalter erwarten bis zu 8000 Zuschauer in der Frankfurter Arena. Die Geräuschkulisse dürfte dort deutlich imposanter werden als im verlassenen Stade Vélodrome. dpa

