Ein Mann mit Prinzipien

Anzeige

Frankfurt.Die Familie Kovac macht sich Borussia Dortmund in dieser Woche gleich zweimal zum Gegner. In der Fußball-Bundesliga spielt der BVB am Sonntagabend gegen den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt, den der Trainer Niko Kovac in exakt zwei Jahren von einem fast sicheren Absteiger zu einem ernsthaften Rivalen im Kampf um die Champions-League-Plätze geformt hat.

Bereits am Donnerstag verloren die Dortmunder in der Europa League mit 1:2 gegen Red Bull Salzburg. Das ist ein weiterer Club, der in Kovac’ Leben eine entscheidende Rolle spielt. In Salzburg leben noch immer seine Frau und Tochter. Bei den Red Bull Juniors begann 2009 im Nachwuchsbereich seine Trainerlaufbahn. „Diese Station war sehr, sehr wichtig für mich. Ich konnte mich dort entwickeln“, sagte der 46-Jährige. „Ich habe mir meine Trainerlaufbahn Schritt für Schritt aufgebaut – wie vorher meine Spielerkarriere.“

Über Salzburg ist Kovac zumindest im Fußball längst hinausgewachsen. Wenn es um seine Zukunft geht, wird er längst mit anderen Namen in Verbindung gebracht. Beim FC Bayern gilt er als Kandidat für die Heynckes-Nachfolge. Auch in Dortmund fällt sein Name manchmal.