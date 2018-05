Ein Verein in völliger Ekstase

Anzeige

Frankfurt.Das Personal im Hotel von Eintracht-Präsident Peter Fischer war gut beschäftigt. „Ich kann die Minibar-Rechnung nicht bezahlen. Es wurde 28 Mal nachgefüllt“, berichtete der Frankfurter Vereinschef am Sonntag mit einem Augenzwinkern von einem legendären Partymarathon, den dieser Club in der Fußball-Neuzeit noch nicht erlebt hat. Der sensationelle Triumph im Pokalfinale über den haushohen Favoriten FC Bayern hat die Eintracht in völlige Ekstase versetzt, über 25 000 Fans machten Hessisch für eine Nacht lang zur ersten Amtssprache in der Hauptstadt. Gefeiert wurde vor allem Pokal-Held Ante Rebic, der die Münchner mit einer phänomenalen Leistung und zwei Toren beim 3:1 (1:0)-Erfolg fast im Alleingang erledigt hatte.

Splitter vom DFB-Pokalfinale Mit der Frankfurter Pokalsensation sind auch die letzten Entscheidungen dieser Bundesliga-Saison gefallen. Die Eintracht zieht direkt in die Gruppenphase der Europa League ein, der VfB Stuttgart als Siebter geht leer aus. Die weiteren deutschen Europa-League-Starter: Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig – die Sachsen müssen allerdings bereits Juli/Anfang August in der zweiten Qualifikationsrunde des Wettbewerbs einsteigen. Nach dem Bayern-Ärger über den versagten Elfmeter in der Nachspielzeit steht Schiedsrichter Felix Zwayer bei der WM in einem Monat schon wieder im Fokus. Als einer von 13 Unparteiischen ist der 37-Jährige in Russland ausgerechnet als Video-Schiedsrichter im Einsatz – und dürfte sich weniger Aufregung als an seinem Geburtstag beim DFB-Pokalfinale wünschen. Dass er in der Nachspielzeit auch nach Studium der Bilder nicht auf Foul von Frankfurts Kevin-Prince Boateng an Javi Martinez erkannte, erzürnte die Münchner. Zwayer verteidigte seine Entscheidung. „Auf den Bildern habe ich keinen Kontakt gesehen, der mich überzeugt hat, meine ursprüngliche Wahrnehmung und Entscheidung zu ändern. Auch mit dem Abstand von zwei Tagen stehe ich zu dieser Entscheidung“, sagte er dem „Kicker“. Der FC Bayern wies indes Kritik am schnellen Abgang bei der Siegerehrung zurück. „Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass in dem Moment die Spieler und ich sicher nicht dran gedacht haben“, sagte Trainer Jupp Heynckes.

Der Stellenwert des ersten Titels für die SGE nach 30 langen Jahren, der nach den schwachen Leistungen der Vorwochen auch noch komplett unerwartet kam, ist kaum hoch genug einzuschätzen. „Es ist unbeschreiblich, was uns das als Verein bringt“, sagte Vorstandschef Fredi Bobic über den so lange herbeigesehnten Erfolg. „Wir waren dran. Solch ein Titel bedeutet für Eintracht Frankfurt einfach unglaublich mehr.“ Rund 25 Millionen Euro spülen Cup-Triumph und direkte Europa-League-Teilnahme in die Vereinskassen, der unter Bobic angestoßene Aufbruch kann somit noch mehr Fahrt aufnehmen, wirtschaftlich und sportlich. Selbst der Abgang von Erfolgstrainer Niko Kovac nach München schmerzt nach dessen Abschiedsgeschenk nicht mehr ganz so schlimm. „Wir hätten unseren Weg auch ohne den Pokalsieg fortgesetzt, aber so sind die Voraussetzungen natürlich noch besser“, betonte Finanzvorstand Axel Hellmann. Die zusätzlichen Millionen-Einnahmen verschaffen dem neuen Trainer Adi Hütter im Sommer völlig neue Möglichkeiten bei der Kaderplanung.

Bisher wurde als Ersatz für Stammtorwart Lukas Hradecky, den es zu Bayer Leverkusen zieht, der dänische Nationalkeeper Frederik Rönnow verpflichtet. Durch die Qualifikation für das internationale Geschäft haben die Frankfurter aber viel bessere Argumente, um zum Beispiel Mittelfeld-Chef Omar Mascarell fest zu verpflichten. Oder den von Hoffenheim umworbenen Marius Wolf zum Bleiben zu überreden.