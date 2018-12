Eine unangenehme Kombination

Frankfurt.Sie träumten von Celtic Glasgow oder zumindest vom touristisch reizvollen Brügge – sie bekamen die unangenehmste Kombination zugeteilt, die der Lostopf bereithielt: sportlich enorm schwierig, aber vom Namen nicht sonderlich reizvoll und mit einer weiten Anreise verbunden. Eintracht Frankfurt trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf Schachtar Donezk.

Das Lospech dämpfte die gute Stimmung im Lager der Hessen nach dem überzeugenden Auftritt beim 2:1-Sieg gegen Leverkusen am Sonntagabend ein wenig – Bayer traf es mit dem russischen Vertreter FK Krasnodar in der Europa League übrigens nicht viel besser.

Am Mittwoch in Mainz

„Im Februar in der Ukraine zu spielen ist nicht so toll. Wir mussten mit Leverkusen gegen Charkiw damals bei minus 17 Grad ran“, berichtete Danny da Costa. Auch Trainer Adi Hütter wirkte wenig glücklich mit dem Gegner. „Schachtar ist ein schweres Los. Sie sind Meister in der Ukraine und eigentlich eine Champions-League-Mannschaft. Ich denke, unsere Chancen stehen 50:50“, erklärte der Österreicher, der sich nun die Videos der Ukrainer anschauen will, die in der Champions-League-Vorrundengruppe Hoffenheim auf den vierten Platz verwiesen haben (2:2, 3:2). „Dadurch, dass Schachtar zweimal gegen die TSG gespielt hat, haben wir genügend Analysematerial und werden deshalb bestens vorbereitet sein“, sagte Hütter.

Offen ist, wo das Hinspiel der Eintracht am 14. Februar ausgetragen wird, bevor es eine Woche später in Frankfurt zur Entscheidung kommt, wer ins Achtelfinale einzieht. Wegen des Kriegsrechts in Teilen der Ukraine hatte die Uefa zuletzt zwei Spiele an andere Orte verlegt. Hoffenheim hatte am 19. September in Charkiw 2:2 gegen Schachtjor gespielt. Möglich wäre auch Kiew als Austragungsort.

Sportlich wird Donezk für die mit sechs Siegen aus sechs Spielen imposant durch die Vorrunde marschierten Hessen eine echte Herausforderung. „Sie haben eine richtig gute Mannschaft, die mit vielen Brasilianern gespickt ist“, sagte Torhüter Kevin Trapp.

Verstecken muss sich die Eintracht in Top-Form allerdings vor keinem Gegner. Nach Schalke und Leipzig machte am Sonntag mit Leverkusen das nächste Team mit großen Zielen die bittere Erfahrung, dass die Frankfurter ein ernsthafter Kandidat für die ersten vier Plätze sind. „Frankfurt ist einen Tick robuster aufgetreten. Gegen eine Top-Mannschaft auf diesem Niveau wird das dann eben bestraft. Deshalb ist die Niederlage letztlich verdient“, gestand Bayer-Trainer Heiko Herrlich, dessen Team vor allem nach der Pause das Tempo der Hütter-Elf nicht mehr mitgehen konnte. In den abschließenden Duellen beim FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr) und gegen Meister FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr) kann die Eintracht ihren Spitzenplatz festigen, um dann entspannt Weihnachten zu feiern. „Wir wollen ähnlich gute Spiele machen wie gegen Bayer“, kündigte da Costa an.

