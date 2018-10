Eintracht bangt um Trapp

Frankfurt.Der historische Fünferpack von Luka Jovic ist kaum verarbeitet, da darf Pokalsieger Eintracht Frankfurt schon wieder seine Lieblingsbühne Europa betreten. Mit ihren Siegen über die Spitzenclubs Olympique Marseille (2:1) und Lazio Rom (4:1) haben sich die Frankfurter in der Europa League eine ausgezeichnete Basis und ordentlich Respekt verschafft. Ein dritter Erfolg heute (21 Uhr) über Apollon Limassol aus Zypern würde die makellose Bilanz wahren – und das Weiterkommen schon fast besiegeln.

„Das Selbstvertrauen ist da, die Freude ist da. An der Einstellung wird es nicht hapern. Wir wollen den Elan und die Euphorie mit in das morgige Spiel nehmen“, sagte Trainer Adi Hütter in Frankfurt. Der Österreicher leitet derzeit eine der fulminantesten Mannschaften im deutschen Fußball an. 15 Tore bei drei Heimsiegen, vier Erfolge in Serie: eine beeindruckende Trendwende bei der Eintracht, die ganz schwer in die Saison fand. Gegen die Zyprer ist die SGE mit seiner gewaltigen Offensivpower um Jovic, Sebastien Haller und Vize-Weltmeister Ante Rebic deutlicher Favorit.

Ob die zuletzt angeschlagenen Torhüter Kevin Trapp und Mittelfeldspieler Lucas Torro in der mit 47 000 Zuschauern ausverkauften Eintracht-Arena auflaufen, ließ Hütter indes offen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018