Eintracht fährt mit leerem Akku nach Berlin

Anzeige

Gelsenkirchen/Frankfurt.Die Beine sind müde, die Köpfe leer - doch Niko Kovac muss seine ausgelaugten Profis für den Saisonhöhepunkt in Berlin noch einmal aufrichten und motivieren. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken und vergessen“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 0:1 beim FC Schalke 04, mit dem sein Team eine weitere Chance auf die Rückkehr nach Europa kläglich vergab.

Am letzten Bundesliga-Spieltag rutschten die Hessen durch den Stuttgarter 4:1-Coup in München noch auf Platz acht und müssen am Samstag das DFB-Pokalfinale gegen den übermächtigen FC Bayern München gewinnen, um doch noch den Einzug in die Europa League zu schaffen. Selbst den Spielern ist unklar, wie das gehen soll. Erst vor zwei Wochen kassierte die Kovac-Elf in München gegen eine B-Elf beim 1:4 eine Lehrstunde.

„Unser Akku ist leer. Das war absolut katastrophal. So haben wir in Europa nichts zu suchen“, fasste der scheidende Lukas Hradecky, der in der kommenden Saison wohl das Tor von Bayer Leverkusen hütet, seine Eindrücke zusammen. „Wenn auch der Kopf müde ist, muss man sich überlegen, wie man sich zusätzlich motiviert. Jetzt müssen wir unsere Restenergie ins Pokalfinale stecken.“