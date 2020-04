Eintracht: Kohr noch skeptisch

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Dominik Kohr hält einen Kaltstart der Fußball-Bundesliga ohne richtiges Mannschaftstraining für nicht denkbar. „Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, von heute auf morgen auf einmal wieder Fußball zu spielen. Auch in den Saisonvorbereitungen hat man als Mannschaft mindestens zwei Wochen Trainingszeit“, sagte der 26-Jährige in einem Interview auf der Homepage des Clubs.

Weil zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, war die komplette Eintracht-Mannschaft im März zwei Wochen in Quarantäne. Im April lief das Training wieder an, allerdings in Kleingruppen und ohne Zweikämpfe. „Ich denke, wir müssen erst wieder gemeinsam mit den Jungs das Elf-gegen-Elf trainieren, bevor wir wieder Pflichtspiele absolvieren können. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann wird es für jede Mannschaft komisch sein, die Saison einfach so fortzusetzen“, erklärte Kohr. Ein Szenario mit Schutzmasken für die Fußball-Profis hält er für nicht denkbar, „eine Maske würde meiner Meinung nach nur stören“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020