Eintracht leiht Rode vom BVB

Frankfurt.Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Rückkehr von Sebastian Rode (Bild) perfekt gemacht. Der 28-Jährige bestand am Donnerstag den Medizincheck beim Pokalsieger und wird für ein halbes Jahr bis zum Saisonende von Borussia Dortmund ausgeliehen, wie die Hessen am Donnerstagabend bestätigten.

„Wir sind überzeugt, die Qualität des Kaders mit Sebastian, einem absoluten Teamplayer, weiter anzuheben. Er hat in den vergangenen vier Jahren beim FC Bayern und in Dortmund viel an Erfahrung gewonnen, die uns nun zu Gute kommen wird“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Man sei davon überzeugt, „dass diese Lösung für alle Parteien ein Gewinn ist“, fügte er an.

Die Frankfurter suchen im defensiven Mittelfeld einen Ersatz für den verletzten Lucas Torro, der nach einer Leistenoperation noch länger fehlen wird. Ein Transfer zu seinem ehemaligen Club, für den er von 2010 bis 2014 spielte, könnte Rodes Karriere neu beleben. Der zuletzt von Verletzungspech geplagte einstige Bayern-Profi hat in dieser Saison beim BVB noch kein Spiel bestritten. „Ich habe die Zeit bei der Eintracht und vor allem die Fans in toller Erinnerung und es ist schön wieder hier zu sein“, sagte Rode. dpa

