Eintracht nach Serbien oder Estland

Nyon/Frankfurt.Auf dem angestrebten Weg in die Gruppenphase der Europa League steht Eintracht Frankfurt vor einem lockeren Aufwärmprogramm. Der hessische Fußball-Bundesligist und diesjährige Halbfinalist trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf den Sieger des Duells FK Radnicki Nis gegen FC Flora Tallinn. Über den Gegner Radnicki Nis würde sich ein früherer Eintracht-Coach ganz besonders freuen: Dragoslav Stepanovic hatte 2014 dort seine letzte Trainer-Station. „Kann sein, dass es dort ein unangenehmes Spiel wird – wenn es so weit kommt“, sagte Stepanovic. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eintracht nicht weiterkommen würde.“

Der serbische Vizemeister und der Tabellenführer aus Estland treffen erstmal in der 1. Qualifikationsrunde am 11. und 18. Juli aufeinander. Doch egal, wer sich durchsetzt: Beide Teams gehören eher zu den europäischen Fußball-Leichtgewichten und dürften die Eintracht kaum ernsthaft fordern können. „Wie erwartet sind das zwei sehr interessante Ziele. Unser Ziel ist natürlich, gegen beide weiterzukommen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic nach der Auslosung am Mittwoch in Nyon.

Nis steht klar im Schatten der großen Belgrader Clubs Roter Stern und Partizan, wurde jetzt aber erstmals Vizemeister. Tallinn kann immerhin etliche nationale Erfolge vorweisen. Der größte Sportverein Estlands ist mit elf Titeln Rekordmeister des Landes und gewann sieben Mal den Pokal. Frankfurt geht im Hinspiel am 25. Juli zunächst auf Reisen und genießt eine Woche später im Rückspiel Heimrecht. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019