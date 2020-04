Eintracht-Profis auf Hilfstour

Frankfurt.In der Corona-Krise sind Eintracht Frankfurts Fußball-Profis vielfach präsent, wo Hilfe angebracht ist. Außenverteidiger Danny da Costa besuchte die Uniklinik, um sich über die Herausforderung der Versorgung von Covid-19-Patienten zu informieren. Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker machte sich in der Arche, einer Anlaufstelle für Kinder, ein Bild über ihre Nöte. Spielgestalter Sebastian Rode interessierte sich in der Diakonie Hessen für die Arbeit von in Corona-Zeiten besonders betroffenen Hilfsbedürftigen. Und Nationaltorwart Kevin Trapp brachte Eintracht-Mitgliedern Essen. Der Bundesligist nutzt die Corona-Krise mit seiner Kampagne „Auf Jetzt!“ für umfangreiche Hilfe und Unterstützung in der Region. dpa

