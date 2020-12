Eintracht rätselt über Remis-Flut

Frankfurt.Ein wenig Glück hatte Sebastian Rode schon, dass sein Startelf-Comeback nicht bereits nach einer Stunde beendet war. In der 60. Minute senste der Frankfurter Mittelfeld-Mann Dortmunds Giovanni Reyna derart rabiat um, dass auch eine Rote Karte im Bereich des Möglichen schien. Schiedsrichter Guido Winkmann beließ es beim Gelben Karton, und deshalb konnte der Bensheimer nach 90 intensiven Minuten auch mit seinen Kollegen auf dem Platz das 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund feiern.

„Das Unentschieden nehmen wir gerne mit. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, sind dann in der zweiten Hälfte – nach der Systemumstellung von Dortmund – aber nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen, wie wir es wollten. Deshalb hatten wir dann auch weniger Torchancen. Wenn die Fans da gewesen wären, wäre noch mehr möglich gewesen. Es war ein geiler Fight“, resümierte Rode das Duell gegen seinen Ex-Club, zu dem der Bergsträßer nach überstandener Sehnenreizung in die Startformation zurückkehrte.

Dass die Eintracht nach Daichi Kamadas Führungstreffer (9.) und einem überragenden ersten Durchgang durch Reynas Ausgleich (56.) am Ende „nur“ mit dem siebten Unentschieden im zehn Bundesliga-Spielen dastand, verhagelte auch Trainer Adi Hütter nicht die Laune. „Über 90 Minuten gesehen geht der Punkt in Ordnung. Damit können wir gegen einen Champions League-Teilnehmer, der schon im Achtelfinale steht, zufrieden sein“, sagte der Österreicher.

Hasebe vor Karriereende

Die Remis-Flut wie in dieser Saison kann sich Hütter jedoch auch nicht richtig erklären. „Sieben Unentschieden in zehn Spielen – das hatte ich in meiner Karriere noch nie“, sagte der 50-Jährige. „Es ist momentan nicht einfach, Spiele zu gewinnen, aber auch nicht, uns zu schlagen.“ In Zeiten der Drei-Punkte-Regel, das weiß auch der Frankfurter Coach, kommt man mit Unentschieden in der Tabelle nicht vom Fleck. „Ganz ehrlich: Natürlich verliere ich lieber drei Mal und gewinne vier Mal“, rechnete Hütter vor – in diesem Fall hätte die Eintracht zwei Punkte mehr auf dem Konto.

So aber bleiben die Hessen im erweiterten Verfolgerfeld der internationalen Plätze und müssen darauf hoffen, im Jahresendspurt auch mal wieder zu gewinnen. Am Freitag geht es nach Wolfsburg, dann folgen vor Weihnachten noch die Partien gegen Gladbach und in Augsburg. „Wir können die nächsten Gegner schlagen“, verkündete Hütter, der vor dem BVB-Match die Abläufe geändert hatte. Statt im Hotel fand die Mannschaftsbesprechung 70 Minuten vor dem Abpfiff im Stadion statt.

„Die Sinne waren geschärft, jeder wollte eine Reaktion zeigen“, berichtete Rode. Der 30-Jährige forderte, dass die starke erste Hälfte der Maßstab für die ausstehenden Partien sein müsse: „Nun ist es wichtig, mal zwei Halbzeiten gut zu spielen. Ich bin sicher, dass das noch kommt.“

Die kurzfristigen Perspektiven der Eintracht bleiben also intakt, langfristig müssen die Hessen nach Kapitän David Abraham (Abschied im Januar) auf eine zweite Identifikationsfigur verzichten. „Makoto Hasebe wird im Januar 37 Jahre, im Sommer wird die Fußballerkarriere ziemlich sicher zu Ende sein“, erklärte Hütter am Samstag. Hasebe spielt seit 2014 in Frankfurt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020