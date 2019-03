Eintracht sorgt für verhärtete Fronten

Wiesbaden.Noch einmal scharfe Kritik an Innenminister Peter Beuth (CDU), aber auch erste Anzeichen für Bemühungen um eine Entspannung des Streits: Der Hessische Landtag hat sich gestern zum zweiten Mal binnen drei Tagen mit dem Polizeieinsatz vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk (4:1) in der vergangenen Woche befasst. SPD, FDP und Linke wollten Beuth in einem gemeinsamen Antrag auffordern, „einen aktiven Beitrag zur Deeskalation“ zu leisten. Mit den Stimmen von CDU und Grünen lehnte die Mehrheit der Abgeordneten die indirekte Rüge für den Innenminister aber ab. Beuth selbst teilte in der Aktuellen Stunde zu dem Streit mit, dass Ende kommender Woche das angestrebte Gespräch zwischen dem Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill und der Vereinsführung der Eintracht stattfindet.

In seiner Rede rückte der Minister nicht von seiner Einschätzung ab, dass der umstrittene Polizeieinsatz auf der Suche nach Pyrotechnik und zur Entfernung eines ihn beleidigenden Banners rechtens und notwendig war. Die aus den Reihen der Opposition geforderte Entschuldigung Beuths blieb aus. Auch die anderen Redner der schwarz-grünen Koalition unterstützten seine Haltung. Und Eva Goldbach von den Grünen sprach mit Hinweis auf das geplante Gespräch, aber auch erklärende Tweets der Polizeiführung von „guten Signalen auf beiden Seiten“.

SPD, FDP und Linke kritisierten den Polizeieinsatz erneut als unverhältnismäßig. Die politisch nicht immer an einem Strang ziehenden Parteien einigten sich auf einen gemeinsamen Antrag, in dem von Beuth ein „aktiver Beirag zur Deeskalation der erheblich angespannten Situation zwischen ihm und den Verantwortlichen sowie der aktiven Fanszene von Eintracht Frankfurt zu leisten“. In namentlicher Abstimmung scheiterte der Vorstoß aber am Nein von CDU und Grünen. Die meisten AfD-Abgeordneten enthielten sich.

Forderung nach Deeskalation

Günter Rudolph von der SPD warf Beuth vor, sich als Hardliner zu gerieren. Der FDP-Abgeordnete Stefan Müller kritisierte, dass sich der Innenminister mit überzogenen Forderungen wie die nach einem Jahr Haft für das Abbrennen von Pyrotechnik profiliere. Wie der Frankfurter Polizeipräsident müsse auch Beuth zur Deeskalation beitragen. Linken-Fraktionschefin Janine Wissler nannte es beschämend, dass er noch immer kein Wort des Bedauerns für den gewaltsamen und überzogenen Polizeieinsatz gefunden habe, obwohl ein Fan mit gebrochenem Lendenwirbel im Krankenhaus liege. Alles andere als ein Rücktritt Beuths sei unangemessen. Dagegen forderte der AfD-Abeordnete Klaus Herrmann, Eintracht-Präsident Peter Fischer wegen Aufrufs zu Straftaten zu belangen.

