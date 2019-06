Eintracht-Star Haller heizt Gerüchte an

Frankfurts Stürmer Sébastien Haller könnte die Eintracht verlassen. © dpa

Frankfurt.Stürmer Sébastien Haller hat für Aufregung beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gesorgt. „Traurig den Club zu verlassen, aber alle guten Dinge kommen zu einem Ende“, schrieb der Franzose in einer Instagram-Story und versah seinen Eintrag mit einem weinenden Emoji.

Wenig später schrieb der 24 Jahre alte Profi: „Sorry, kein Netzwerk!“ – was er damit meint, blieb offen. Danach schickte der Urlauber ein Bild eines bekannten Ferienclubs in die sozialen Netzwerke: „Bye Bye @Clubmed“. Zum Schluss gab es noch 21 Smileys, die sich halb schief lachten. Der Fußballer scheint also ein echter Scherzbold zu sein. „Von Seiten der Eintracht gibt es zu diesem Post nichts zu sagen“, teilte Eintracht-Sprecher Jan Strasheim auf dpa-Anfrage mit.

Zukunft weiter offen

Es darf also weiter spekuliert werden, ob Haller in der nächsten Bundesliga-Saison noch für die Hessen auflaufen wird. „Wir werden sehen, was passiert. Ich verspreche natürlich nichts. Im Fußball geht es auch um Möglichkeiten, alles kann passieren“, hatte der Franzose nach dem letzten Bundesliga-Spiel gesagt. Der lange Zeit verletzt gewesene Haller hatte in dieser Saison in 29 Bundesliga-Spielen 15 Treffer erzielt. dpa

