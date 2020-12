Eintracht steht im Viertelfinale

Leipzig/Frankfurt.Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Tabellenfünfte der Bundesliga setzte sich im Achtelfinale am Sonntag beim Zweitligisten RB Leipzig mühelos mit 4:0 (1:0) durch. Géraldine Reuteler in der 10. Minute, Virginia Kirchberger (55.), Barbara Dunst (57.) und Laura Prasnikar (71.) erzielten die Tore für den Favoriten. Die Runde der letzten Acht findet am 20./21. März 2021 statt, das Finale steigt am 29. Mai in Köln.

„Nach dem frühen Tor war es ein sehr zerfahrenes und intensives Spiel. Wir waren eigentlich ganz gut drin, haben es aber durch zu viele falsche Entscheidungen verpasst, das zweite Tor zu machen, wodurch Leipzig immer wieder Nadelstiche setzen konnte“, war Eintracht-Cheftrainer Niko Arnautis vor allem mit den ersten 45 Minuten nicht rundum zufrieden. „In der zweiten Halbzeit hat sich dann aber unsere Klasse durchgesetzt. Uns war klar, dass die Kräfte bei Leipzig mit der Zeit nachlassen, so dass wir hinten raus einen souveränen Auftritt hingelegt und entsprechend deutlich gewonnen haben“, fiel die Gesamtbilanz des Coaches dennoch positiv aus.

„Wir haben uns nicht versteckt und gut verkauft. Man hat über weite Strecken keinen so großen Klassenunterschied gesehen. Wir hatten unsere Chancen, leider hatten aber nicht alle Spielerinnen ihren besten Tag – das hat den Unterschied gemacht“, zeigte sich Leipzigs Trainerin Katja Greulich enttäuscht. „Schade, dass das Ergebnis so hoch ausgefallen ist“, erklärte das Leipziger Urgestein.

Ebenfalls das Viertelfinale erreicht haben der SC Freiburg mit dem 9:1 gegen den SV Weinberg, die SG Andernach (6:1 gegen FSV Güterlsoh) der VfL Wolfsburg (3:1 gegen MSV Duisburg) und die TSG Hoffenheim nach dem 6:1 beim 1. FC Köln. dpa/red

© Südhessen Morgen, Montag, 07.12.2020