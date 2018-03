Eintracht visiert „Großes“ an

Anzeige

Frankfurt.Auch wenn sich die Frankfurter Spieler und Verantwortlichen größte Mühe gaben, wies die offiziell herausgegebene „Wir-denken-nur-von-Spiel-zu-Spiel“-Doktrin erste Bruchstellen auf. Zu souverän hielt die Eintracht den kleinen Nachbarn FSV Mainz 05 beim lockeren 3:0 (3:0)-Sieg in Schach, zu verlockend ist die tabellarische Ausgangslage sieben Spieltage vor Toreschluss. 45 Punkte haben die Hessen mittlerweile eingesammelt, und mit Bremen, Hertha, Hoffenheim oder Hamburg genügend im aktuellen Formzustand schlagbare Aufgaben vor der Brust, als das die Diskussion um die Qualifikation für Europa oder sogar Champions League noch in gängigen Fußballer-Floskeln erstickt werden könnte.

„Die Mannschaft ist so ehrgeizig und will jedes Spiel gewinnen. Mit dieser Einstellung kann am Saisonende etwas Großes herauskommen“, sagte beispielsweise Manager Bruno Hübner – er meinte die zum Greifen nahe Rückkehr auf die internationale Bühne. Und auch Kevin-Prince Boateng, einer der entscheidenden Faktoren beim überraschenden Aufschwung in der Bankenmetropole, assistierte: „Träume sind immer gut, sie treiben uns an. Wir haben wieder eine überragende Leistung gezeigt und wenn es so weitergeht, können wir am Ende da obenstehen.“

Rotation als Erfolgsprinzip

Routinier Boateng hatte die Eintracht gegen schwache Mainzer nach einem krassen Torwartfehler von Florian Müller nach nur sechs Minuten in Führung gebracht, weitere Treffer von Luka Jovic (23.) und Ante Rebic (41.) erledigten die einseitige Angelegenheit schon vor der Pause. Hätte Jovic noch eine seiner weiteren Großchancen im zweiten Durchgang genutzt, die harmlosen Nullfünfer hätten die kurze Heimreise mit einer veritablen Packung angetreten.