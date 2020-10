Eintracht weit entfernt vom nötigen „Sahnetag“

Eintracht-Trainer Adi Hütter gestand die Unterlegenheit ein. © dpa

München/Frankfurt.Sebastian Rode konnte der 0:5 (0:2)-Klatsche bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern München auch etwas Gutes abgewinnen. „Wir haben einen auf den Sack bekommen. Aber: Lieber einmal hoch verlieren, als fünfmal 0:1“, meinte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem Bundesliga-Gastspiel und der ersten Niederlage der Saison von Eintracht Frankfurt am Samstag. „Die Bayern haben einfach eine enorme Qualität. Du brauchst hier einen Sahnetag, um zu bestehen – den hatten wir nicht“, sagte Rode. „Wir sind geknickt, aber das darf uns nicht lange beschäftigen.

Nach dem starken Start in die Spielzeit hatten sich die Hessen insgeheim mehr beim Champions-League-Sieger erhofft, aber eben nicht diesen gewünschten Sahnetag erwischt. „Wir wollten uns nicht verstecken, das haben wir auch in den ersten Minuten gemacht“, sagte Eintracht-Torwart Kevin Trapp.

Dost: „Hat keinen Spaß gemacht“

Danach fehlte den Hessen und dem zuletzt so gelobten Frankfurter Offensivtrio Daichi Kamada, Bas Dost und André Silva jene Durchschlagskraft, mit der bei den Bayern Robert Lewandowski glänzte: Dem Torjäger gelang sein zehnter Liga-Dreierpack (10./26./61. Minute) und damit fast im Alleingang, die Gäste zu besiegen. Leroy Sané (73.) und Jamal Musiala (90.) erzielten die weiteren Treffer. „Am Ende haben die Bayern sicher verdient gewonnen“, bemerkte Trapp. „Wir haben gegen die wahrscheinlich weltbeste Mannschaft 0:5 verloren.“

Ähnlich urteilte auch sein Kollege Bas Dost. „Wir sind gut drauf, haben aber gesehen, wie gut eine Fußballmannschaft sein kann“, meinte der niederländische Stürmer. „Für uns hat es keinen Spaß gemacht. Die Bayern haben das souverän zu Ende gespielt.“ Nun gelte es, diese Fußball-Lehrstunde „schnell abzuhaken“ und sich auf das Spiel am Samstag gegen Werder Bremen zu konzentrieren. „Wir müssen an die guten Leistungen anknüpfen und gegen Bremen punkten“, so Dost.

Auch Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter suchte nach dem klaren Ergebnis keine Ausflüchte, haderte nur mit dem Verlauf des ersten Teils der Partie. „Es war ein verdienter Sieg, da brauchen wir nicht drüber diskutieren“, bekannte der Österreicher. „Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben und dann trotzdem 0:2 hinten waren.“ Am Ende war er froh, dass es beim 0:5 geblieben ist. „Wir hätten am Schluss auch höher verlieren können“, räumte Hütter ein.

