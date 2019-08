Eintracht wieder nach Europa

Frankfurt.Eintracht Frankfurt ist bereit für die nächste große Reise durch Europa: Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg in einem packenden Play-off-Rückspiel gegen Racing Straßburg zogen die Hessen am Donnerstagabend erneut in die Gruppenphase der Europa League ein. Ein Eigentor von Stefan Mitrovic (26.) sowie Treffer von Filip Kostic (60.) und Danny da Costa (67.) sorgten für den auch in der Höhe verdienten Sieg

