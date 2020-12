Eintracht will aus der Ergebniskrise

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Cheftrainer will nichts von einer Krise wissen. „Es ist nicht alles schlecht, aber wir sind nicht ganz happy“, sagte Cheftrainer Adi Hütter vor dem Spiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Acht Liga-Partien hintereinander ohne Sieg nach elf Spieltagen: Seit dem Amtsantritt des Österreichers ist das die längste Negativ-Serie. Sie wird dadurch abgemildert, dass sie sechs Unentschieden beinhaltet.

„Es ist eine Achterbahnfahrt, mal spielen wir gut, ein anderes Mal sind wir zu zaghaft“, urteilte Hütter am Montag und betonte trotzig: „Wir sind bisher aber nur zweimal geschlagen worden.“ Ein Sieg gegen den auf der europäischen Bühne zurzeit glorreichen Club vom Niederrhein könnte den Frankfurtern das Initial geben, aus dem Mittelmaß hinaus und wieder auf Europacup-Kurs zu kommen. „Natürlich ist das ein Spiel, in dem man sich rausziehen kann. Und man kann die Borussia schlagen“, meinte Hütter.

Den Vorwurf mutlos zu sein, weil er zuletzt gerade im Mittelfeld zu sehr auf Nummer sicher und eine defensivere Ausrichtung gesetzt hatte, wies er zurück. „Es hat nichts mit Mutlosigkeit zu tun, wenn man gegen bessere Mannschaften defensiv spielt. Verliert man 0:3, sagen alle, man ist dämlich.“ Außerdem seien auch nicht „alle Spieler auf Topniveau“, wie Filip Kostic, der nach einer Verletzungspause noch nicht auf dem von ihm gewohnten Leistungslevel spielt. „Da muss man etwas Geduld haben, sagte Hütter zu dem einstigen Wirbelwind auf der linken Außenbahn.

Hütter nimmt Ilsanker in Schutz

Kritik an anderen Spielern wie Stefan Ilsanker wies er ebenso zurück: „Es war nicht alles super. Aber ich mag es nicht, wenn man Spieler in die Ecke stellen will.“ Froh ist er hingegen, dass er zwei Profis wieder aufstellen kann. Torjäger André Silva könnte nach seinen muskulären Problemen wieder in die Startelf zurückkehren. Dies gilt auch für Außenspieler Erik Durm, der in Wolfsburg mit einer Blessur am Oberschenkel vorzeitig ausgewechselt worden war. dpa

