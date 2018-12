Eintracht will ordentlich auftreten

Rom.Eintracht Frankfurt steckt vor dem letzten Gruppenspiel der Europa League bei Lazio Rom in einem Dilemma. Sportlich geht es um nichts mehr, aber herschenken kann der Tabellenführer aus Hessen die heutige Partie auch nicht. Nach zwei Bundesliga-Niederlagen sind die Senkrechtstarter der Saison in ein erstes Tief geraten. „Wenn man noch einmal verliert, kann das psychologisch nicht so günstig sein“, sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner angesichts des harten Endspurts mit Spielen gegen Leverkusen, Mainz und FC Bayern.

Außerdem wollen die 8500 Eintracht-Fans, die unter 17 000 Bewerbern ein Ticket für einen Platz im Stadio Olimpico ergattern konnten, auch auf ihre Kosten kommen. „Es war ja nicht geplant, dass wir schon im vorletzten Spiel alles klar machen konnten, dennoch müssen wir ein ordentliches Spiel abliefern“, sagte Hübner. Man müsse aber mit den Kräften haushalten. dpa

