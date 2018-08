Euphorie allein ist zu wenig

Anzeige

Gais.Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage gegen den italienischen Erstligisten Spal Ferrara benannte Trainer Adi Hütter die Schwächen bei Eintracht Frankfurt ganz konkret. „Es ist ärgerlich, dass wir unsere Torchancen nicht eiskalt genutzt und Fehler gemacht haben, die man nicht machen muss“, sagte der Österreicher nach dem 1:2 (1:0) in Gais. Der Pokalsieger hatte zahlreiche Gelegenheiten ausgelassen und durch einen gravierenden Fehlpass von Torwart Felix Wiedwald sowie ein Gegentor in allerletzter Minute doch noch verloren. „Man ärgert sich immer über Niederlagen“, stellte Hütter fest.

Trotz zweier Test-Niederlagen fällt das Fazit der Eintracht für die Trainingswoche in Südtirol, die am Sonntag mit dem Auslaufen zu Ende ging, positiv aus. Coach Hütter erkannte am Samstag schon eine deutlich bessere Kompaktheit als noch im ersten Vorbereitungsspiel in Südtirol gegen den FC Empoli (0:2) am vergangenen Mittwoch.

Sportdirektor Bruno Hübner ist derweil überzeugt vom neuen Trainer. „Er ist sehr akribisch, total ambitioniert. Er geht mit so viel Euphorie an die Sache. Die Mannschaft ist auch wirklich willig, die neue Philosophie von Adi Hütter anzunehmen“, sagte Hübner. Den Kern der neuen Philosophie sollen viel Ballkontrolle und das schnelle Umschalten nach der Balleroberung bilden. Erstmals in einem Pflichtspiel auf dem Prüfstand steht das System Hütter am kommenden Sonntag (20.30 Uhr) beim Supercup gegen Meister FC Bayern München.