Europa in akuter Gefahr

Frankfurt.Niko Kovac wirkte nach außen hin gelassen und aufgeräumt. Der Trainer von Eintracht Frankfurt versuchte, das 0:3 (0:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC entspannt aufzunehmen. Doch auch er wusste, dass die bislang so traumhaft verlaufene Saison ein unschönes Ende nehmen und die Europapokalteilnahme noch verspielt werden könnte. „Wir brauchen noch den einen oder anderen Punkt, sonst fallen wir da oben raus“, sagte Kovac, für dessen Mannschaft es zwei Wege in den internationalen Wettbewerb gibt. Entweder gewinnen die Frankfurter das Pokalfinale gegen den FC Bayern – wovon sie eher nicht ausgehen sollten. Oder die Eintracht verteidigt den siebten Tabellenplatz, auf dem sie momentan steht.

Doch die Konkurrenz hat die Schwächephase der Hessen, die nur einen Punkt aus den vergangenen vier Bundesligapartien holten, genutzt und den Rückstand dramatisch verkürzt. „Die anderen drücken und schieben“, sagte Kovac: „Der Hertha schaut nach oben, die Stuttgarter sind dazugekommen und die Gladbacher gehören sowieso dazu.“

Ärger über Schiedsrichter

Ende März stand der Pokalfinalist noch auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions-League berechtigt, und hatte satte acht Punkte Vorsprung auf den achten Tabellenplatz. Nun ist dieses Polster auf drei magere Zähler zusammengeschmolzen – auch weil die Eintracht nicht mehr so stark verteidigt wie zuvor. „Wir bekommen zu viele Gegentore. Das ist ärgerlich. Wir sind eine Mannschaft, die wenig zulassen muss“, meinte Kovac, der mit seiner Mannschaft zudem ein anspruchsvolles Restprogramm vor sich hat: Auswärts müssen die Hessen noch beim Meister FC Bayern und bei Schalke 04 antreten, dazwischen liegt die Heimpartie gegen den Hamburger SV. Ein einziger Sieg in diesen drei Duellen könnte reichen – muss aber nicht.