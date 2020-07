Fit durch Kickboxen

Frankfurt.Stürmer Ragnar Ache hat sich mit Sonderschichten und Kickboxen für seinen neuen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt fit gemacht. „Ich habe die ganze Zeit trainiert, weil sie in Holland früh aufgehört haben zu spielen“, sagte der 22-Jährige bei seiner Vorstellung. Der deutsche U-21-Nationalspieler kam von Sparta Rotterdam zurück in seine Geburtsstadt. Der hessische Bundesligist hatte den Transfer bereits im Januar bekannt gegeben.

Ache hielt sich auch mit Kickboxen fit, um sein Durchhaltevermögen zu stärken. „Das ist ein Sport, den du alleine machst. Wenn du da müde bist, kannst du nicht einfach aufgeben“, sagte er. Der Angreifer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, will aber keine Ansprüche auf einen Stammplatz stellen: „Ich probiere, so viel wie möglich zu lernen. Ich habe noch keine Ziele und will mich erst eingewöhnen.“

Man biete Ache alle Möglichkeiten und Zeit, um sich an das Bundesliganiveau zu gewöhnen, hatte Sportvorstand Fredi Bobic bei Aches Verpflichtung betont. Der Offensivspezialist ist Sohn einer ghanaischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er begann mit dem Fußball bei der SpVgg 03 Neu-Isenburg und zog im Alter von zehn Jahren mit seiner Mutter und Schwester nach Rotterdam. dpa

