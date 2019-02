Frankfurter Eichhörnchen

Frankfurt.Das Eichhörnchen gilt gemeinhin als süßes, possierliches Tierchen. Im Bereich des Profisports sind solche Attribute allerdings eher weniger gefragt. Hier geht es um knallharten Wettbewerb, Woche für Woche, in dem man im besten Fall mit der Mentalität eines Raubtiers die Siege einfährt.

Das kleine Dilemma, das Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in diesen Tagen umtreibt, fasste deshalb Trainer Adi Hütter nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach gut zusammen: „„Wir sind mit der Eichhörnchentaktik unterwegs, holen Pünktchen für Pünktchen.“

Einerseits sind die Hessen überaus stabil – sie haben noch kein Pflichtspiel im Jahr 2019 verloren. Andererseits hat die Eintracht nun wettbewerbsübergreifend schon fünf Unentschieden in Folge angehäuft. Das hat in der Bundesliga dazu geführt, dass die Frankfurter am Wochenende erstmals aus den direkten Europapokal-Plätzen herausgerutscht sind.

Trainer Hütter hat bei der Ursachenforschung festgestellt, dass seine Mannschaft in den vergangenen Wochen ein wenig „die letzte Konsequenz“ und den „Nachdruck“ in den Aktionen habe vermissen lassen: „Die spielerische Leichtigkeit fehlt, wir spielen uns auch nicht mehr so viele Torchancen heraus. Wir müssen uns alles härter erarbeiten.“ Der Österreicher fordert nun wieder die „absolute Siegermentalität“ ein, damit am Ende aus einer guten Saison eine überragende werden kann. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn die Hessen haben ein hartes Auftaktprogramm mit Partien in Bremen, gegen Dortmund, in Leipzig, in Donezk und gegen Gladbach zumindest unbeschadet überstanden – es ist noch lange nichts verloren mit Blick auf einen Platz unter den ersten Sechs.

Rode und Fernandes fraglich

Die Eintracht-Profis haben es am Donnerstagabend außerdem selbst in der Hand, dass sich die eher indifferente Startbilanz in die Rückrunde auf einmal deutlich positiver anfühlt. Dann kommt die ukrainische Millionentruppe von Schachtar Donezk in die WM-Arena – und die Ausgangslage für die Hessen ist nach dem 2:2 im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde sehr vielversprechend. „Jeder von uns ist extrem heiß darauf, in die nächste Runde zu kommen. Die Hütte wird brennen. Es ist für jede Mannschaft schwer, hier zu bestehen“, stimmte Rechtsverteidiger Danny da Costa seine Kollegen bereits auf einen emotionalen Europapokal-Abend ein.

Allerdings plagen den Pokalsieger personelle Probleme im defensiven Mittelfeld. Hütter wollte am Sonntagabend keine Prognose wagen, ob Rückkehrer Sebastian Rode (Wade) rechtzeitig wieder fit wird. Der Schweizer Gelson Fernandes wurde gegen Gladbach wegen muskulärer Schwierigkeiten vorzeitig ausgewechselt – Einsatz ungewiss.

