Frankfurter Glücksgefühle

Frankfurt.Eintracht Frankfurt hat angetrieben vom Doppel-Torschützen Goncalo Paciencia den Sprung von Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verhindert. Die Hessen dominierten zum Auftakt des achten Spieltags die Werkself beim 3:0 (2:0) mit ihrer körperlichen Wucht und Entschlossenheit im Abschluss. Der Portugiese Paciencia erzielte am Freitagabend in der vierten Minute das 1:0 und legte seinen fünften Saisontreffer per Handelfmeter nach (17.). Sturmpartner Bas Dost sorgte schließlich für die Entscheidung (80.), nachdem zuvor Frederik Rönnow im Eintracht-Tor mehrfach toll gehalten hatte. Die effektiveren Frankfurter zogen beim Start in intensive Wochen an den nun punktgleichen Leverkusenern vorbei. „Was wir die erste Halbzeit gemacht haben, war einfach unglaublich. Das hat Spaß gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir richtig Probleme bekommen, aber am Ende heißt es 3:0. Wir sind glücklich“, kommentierte Dost bei „DAZN“. Bayer-Angreifer Kevin Volland äußerte dagegen harte Selbstkritik: „Die ersten 20 Minuten waren miserabel von uns, die dürfen uns in der gesamten Saison nicht wieder passieren. Das müssen wir erstmal sacken lassen.“

Rönnow mit starken Paraden

Die Zuschauer in der Frankfurter Arena sahen eine Heimelf, die mit Hingabe kämpfte und dazu spielerische Akzente in höchstem Tempo setzte. Der Ausfall von Angreifer André Silva fiel nicht ins Gewicht, weil Rückkehrer Dost zusammen mit Paciencia und dem starken Linksaußen Filip Kostic viel Offensivschwung entfachte. Dost war Ausgangspunkt des frühen Führungstores. Er setzte Danny da Costa ein, der Paciencia mit einem wunderbaren Pass steil schickte. der Portugiese setzte sich energisch gegen Aleksandar Dragovic und Mitchell Weiser durch und überwand auch Lukás Hrádecky im Bayer-Tor. Als Dragovic einen Schuss von Paciencia wie ein Torwart im Strafraum abwehrte, verwandelte Frankfurts Angreifer nervenstark vom Punkt.

Vor allem Kostic war nicht zu stoppen. Bayer-Coach Peter Bosz reagierte nach einer halben Stunde, als er den überforderten Weiser auswechselte. Zur selben Zeit musste Frankfurts Verteidiger Almamy Touré verletzt vom Platz. Bei Bayer zog sich später Abwehrspieler Wendell ebenfalls eine Muskelverletzung zu.

Vier Tage vor der Champions-League-Partie bei Atlético Madrid intensivierte die Bayer-Elf nach der Pause ihr Offensivspiel. Zum Eintracht-Retter avancierte Rönnow. Der Vertreter des verletzten Nationaltorhüters Kevin Trapp verhinderte mit einer Fußabwehr beim Kopfball von Alario das Anschlusstor (66.). Auch beim Schuss gegen Karim Bellarabi reagierte der Däne glänzend (69.). Frankfurts Defensive wankte bedenklich. Als Gélson Fernandes eine Flanke von Volland vermeintlich an die Hand flog, korrigierte Schiedsrichter Christian Dingert nach Videobeweis seinen Elfmeterpfiff (73.). dpa

