Frankfurter Zitterpartie

Frankfurt.Nach dem Schlusspfiff sackten die Profis von Eintracht Frankfurt auf dem Rasen erschöpft zusammen. Für Glücksgefühle war unmittelbar nach der 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen Vitoria Guimaraes kein Platz. Erst nach der Nachricht vom 2:2 im Parallelspiel der Gruppe zwischen Standard Lüttich und Arsenal London rappelten sich die SGE-Helden langsam wieder auf. Der Fußball-Bundesligist überwintert als Tabellenzweiter in der Europa League – hinter Gruppensieger Arsenal. Die erste K.o.-Runde wird am nächsten Montag in Nyon ausgelost. Spieltermine sind der 20. und 27. Februar.

„Das Ergebnis ist sehr enttäuschend. Vielleicht hatten wir Angst, ein Tor zu kassieren, wir hätten mutiger auftreten müssen“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode. Abwehrchef Makoto Hasebe ergänzte: „Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind. Die zweite Halbzeit war sehr schwach. Alle zweiten Bälle sind an den Gegner gegangen.“

Es war nicht die erhoffte magische Nacht in der Eintracht-Arena, sondern ein enormer Kraftakt für die Frankfurter, die sich durch einen unerklärlichen Leistungseinbruch in der Schlussphase noch um einen eigentlich sicheren Erfolg brachten.

Bereits die erste Halbzeit gegen den Tabellenfünften aus Portugal wurde für die Hessen vor 45 000 Zuschauern zur emotionalen Achterbahnfahrt. Nach acht Minuten gab es einen Schockmoment. Schiedsrichter Gediminas Mazeika aus Litauen ahndete ein klares Foul von Denis-Will Poha an Rode nicht – und Guimaraes nutzte die Verwirrung in der Eintracht-Defensive durch Rochinha zur überraschenden Führung. Die Proteste der Eintracht-Profis brachten nichts.

An dieser Situation hatte der Bundesligist längere Zeit zu knabbern. Der Einsatz stimmte zwar, doch spielerische Lösungen fehlten. Erst in der 24. Minute bot sich Goncalo Paciencia die erste Torchance. Die technisch starken Portugiesen, die schon vor der Partie keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten, spielten munter mit. Ali Al Musrati vergab eine gute Gelegenheit (29.), doch dann gab der Heimelf ein schöner Angriff das Vertrauen in die eigene Stärke zurück, auch wenn die Krönung in Form eines Treffers noch ausblieb. Filip Kostic bediente Paciencia im Strafraum, der Portugiese köpfte – und Vitoria-Torhüter Miguel Silva zeigte eine sehenswerte Glanzparade (30.).

Kurioser Ausgleich

Kurz darauf bejubelte die Eintracht den kuriosen Ausgleich (31.). Danny da Costa köpfte den Ball aus 20 Metern vor das Tor, Miguel Silva griff an der Grenze des Fünfmeter-Raumes daneben und das Spielgerät trudelte tatsächlich in den Kasten. Jetzt erhöhten die Hessen den Druck weiter – und wurden für ihr Engagement auch belohnt. In der 38. Minute verwertete Daichi Kamada eine scharfe Hereingabe von Kostic zum 2:1. Martin Hintereggers Kopfball parierte Miguel Silva (41.), genauso wie Andre Silvas Versuch kurz vor der Pause (45.). In der zweiten Hälfte begann Frankfurt dominant, doch Guimaraes steckte zu keinem Zeitpunkt auf. In der 56. Minute hämmerte Florent Hanin den Ball aus der Distanz an die Latte des Eintracht-Tores. Ein Schreckmoment, der die Hütter-Elf jedoch nicht aus dem Konzept brachte. Hinteregger hatte die nächste Chance für die Gastgeber, sein Kopfball ging knapp neben das Tor (69.). Die Eintracht kontrollierte das Geschehen nun weitgehend, ohne allerdings zu zwingenden Abschlussaktionen zu kommen.

In der Schlussphase häuften sich allerdings plötzlich die Unkonzentriertheiten und leichten Fehler auf Frankfurter Seite, so dass die Portugiesen in der 85. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Al Musrati zum 2:2 kamen. Zwei Minuten später erzielte Marcus Edwards sogar die Führung für Vitoria – wieder war der Ball abgefälscht. „Wir waren zu passiv. Die Mentalität war schlecht“, kritisierte Hasebe.

Bereits die nächsten Aufgaben gegen die Bundesliga-Rivalen Schalke 04, 1. FC Köln und SC Paderborn werden für die Frankfurter deshalb zum Charaktertest.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019