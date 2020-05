Gefangen in der Abwärtsspirale

München.Nach dem Hinspiel sah die Welt noch ganz anders aus. Während Eintracht Frankfurt nach „einem richtigen Festtag“ schon wieder von Europa träumte, gab der schwer angeschlagene FC Bayern im November nach einem 1:5-Debakel die Trennung von Trainer Niko Kovac bekannt. Schwenk in den Mai 2020: Der FC Bayern München steuert nach einem souveränen 5:2 (2:0) auf seine achte Meisterschaft in Serie zu, die Eintracht muss nach der fünften Bundesliga-Niederlage am Stück immer mehr den Blick in Richtung Abstiegskampf richten.

„Momentan sind die Bayern nicht unsere Kragenweite“, räumte Sebastian Rode unumwunden ein. Der Corona-Neustart gegen die Liga-Topteams aus Gladbach und München ist ordentlich misslungen, ein erneutes Europa-Abenteuer kann in dieser Spielzeit wohl nur noch über den Pokal gelingen, wo im Juni erneut ein Gastspiel beim FC Bayern wartet. „Auf der einen Seite sind fünf Gegentore einfach zu viel, das eine oder andere Gegentor haben wir selbst verschuldet“, stellte Eintracht-Coach Adi Hütter fest. „Dennoch Kompliment an meine Mannschaft, die eine Reaktion auf das Gladbach-Spiel gezeigt hat. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht.“

Hinteregger tragische Figur

Martin Hintereggers Doppelschlag (52. Minute/55.) war gegen die starken Münchner vor fast leeren Rängen aber viel zu wenig. Für den Rekordmeister trafen Leon Goretzka (17.), Thomas Müller (41.), Robert Lewandowski (46.), Alphonso Davies (61.) sowie Hinteregger mit einem Eigentor. „Nach dem 0:3 hätte uns wahrscheinlich keiner etwas zugetraut, nach dem Anschluss hatte ich uns schon wieder gut im Spiel gewähnt. Wir haben bis zum Schluss nicht aufgegeben“, erklärte Hütter. Für Frankfurt wirkt der Zuschauerausschluss wegen der derzeitigen Pandemie besonders gravierend, die ersten beiden Heim-Geisterspiele gingen mit 0:3 (Europa League gegen Basel) und 1:3 (gegen Gladbach) verloren. Am Dienstag (20.30 Uhr) geht es nun in der eigenen Arena gegen den SC Freiburg. „Jetzt kommen harte Wochen auf uns zu. Wir müssen gut regenerieren, das Positive aus dem Spiel mitnehmen und das Negative aufarbeiten. Ab Dienstag gilt’s“, sagte Rode. Auch Hütter versuchte den Ernst der Lage zu verdeutlichen: „Nun treffen wir auf Gegner, mit denen wir uns auf Augenhöhe sehen. Dann müssen wir punkten.“ Gut ein halbes Jahr nach dem 1:5 in Frankfurt wurde bei der Revanche in München deutlich sichtbar, welche Wandlung die Bayern nach dem Trainerwechsel von Kovac zu Hansi Flick genommen haben. Die Münchner bestimmten das Geschehen auf dem nassen Rasen, kombinierten druckvoll nach vorne, ließen der Eintracht kaum Raum zur Entfaltung. „Dortmund hatte vorgelegt, wir wollten unbedingt nachziehen“, sagte der bärenstarke Müller. Da hatten die vor allem defensiv anfälligen Frankfurter nicht viel entgegenzusetzen.

Besonders in den Fokus rückte an diesem Abend Hinteregger, der erst zweimal nach Standards traf und dann mit einem kuriosen Eigentor („sah sicher lustig aus, passiert aber“) für den Endstand sorgte. Der Österreicher will das Positive aus der Niederlage mitnehmen. „Bayern ist eine Mannschaft, die immer noch eine Schippe drauflegen kann. Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass man hier etwas hätte mitnehmen können. Wir müssen wieder in die Spur finden und die guten Ansätze zu Punkten machen“, sagte Hinteregger. dpa

