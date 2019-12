„Hammerlos“ für Adi Hütter und die Eintracht

Nyon/Frankfurt.Für Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter sind die Zwischenrunden-Spiele der Europa League gegen Red Bull Salzburg ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Der Vorjahres-Halbfinalist bestreitet das Hinspiel am 20. Februar gegen den österreichischen Fußball-Meister in der Commerzbank-Arena. Das Rückspiel wird eine Woche später steigen. „Auf der einen Seite freue ich mich auf das Wiedersehen mit Salzburg. Auf der anderen Seite ist uns bewusst, dass wir ein schweres Los erwischt haben“, sagte Hütter.

Der 49-Jährige war in der Saison 2014/15 Chefcoach bei RB Salzburg und gewann den Meistertitel und den Pokal-Wettbewerb. Der Österreicher hatte die Nachfolge von Roger Schmidt angetreten, der zu Bayer Leverkusen wechselte. Trotz des Gewinns des Doubles vereinbarten Hütter und der damalige RB-Sportdirektor Ralf Rangnick eine einvernehmliche Trennung. Alte Bekannte wird auch Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger wieder treffen: Er spielte von 2010 bis 2016 in der Mozartstadt.

„Salzburg ist ein Hammerlos. Ich freue mich auf dieses Highlight“, sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Es sei ein Topteam, das in der Champions League-Gruppe nur knapp ausgeschieden ist und Spitzenclubs Paroli bieten konnte, sei es Liverpool oder Neapel. „Für unseren Trainer ist es natürlich noch einmal etwas Besonderes“, meinte Hübner.

„Große Herausforderung“

Der Fußball-Bundesligist vom Main musste in der Gruppe F bis zum Schluss ums Weiterkommen zittern und erkämpfte sich mit Glück den zweiten Platz hinter dem FC Arsenal und vor Standard Lüttich und Vitória Guimarães. Im letzten Gruppenspiel gegen die Portugiesen verloren die Hessen mit 2:3, kamen aber dank des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Standard Lüttich und Arsenal (2:2) weiter. Die Salzburger sind von der Champions League in die Europa League abgestiegen. In der Königsklasse hatten sie – angeführt vom umworbenen Torjäger Erling Haaland – starke Auftritte und nur knapp hinter Titelverteidiger FC Liverpool und dem SSC Neapel Platz drei belegt. Vor zwei Jahren hatte Salzburg Borussia Dortmund in der Europa League ausgeschaltet. „Natürlich wird dieser Powerfußball der Salzburger eine große Herausforderung für uns“, sagte Hübner. „Aber daran messen wir uns und an genau solchen Aufgaben wachsen wir auch.“

Am Mittwoch gegen Köln

In der Bundesliga steckt die Eintracht in einer Krise. Nach fünf sieglosen Spielen mit vier Niederlagen und nur einem Punktgewinn rangieren die Frankfurter mit 18 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und damit sieben Zähler von einem Europa League-Platz entfernt. Zuletzt hatte die Eintracht am Sonntag im 29. Pflichtspiel der Saison mit 0:1 beim FC Schalke 04 verloren.

Vor der Winterpause stehen noch die Begegnungen gegen die beiden Tabellenletzten an: Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln und am Samstag beim SC Paderborn. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019