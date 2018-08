Harter Aufprall in der Wirklichkeit

Frankfurt.Wenn die Hochgefühle eine Zeitlang Achterbahn fahren dürfen, fühlt sich der Aufprall in der trostlosen Realität umso härter an. Seit dem 12. Mai, dem mit dem sensationellen Pokaltriumph gegen den FC Bayern gekrönten Tag, der für immer als „Wunder von Berlin“ in die Vereinshistorie von Eintracht Frankfurt eingehen wird, ist rund um den Stadtwald viel passiert. Leistungsträger wie Kevin Prince-Boateng, Marius Wolf und Lukas Hradecky gingen fort, dafür verpflichtete die Eintracht eine Handvoll Spieler, von denen außer Nicolai Müller (HSV) niemand außerhalb von Expertenzirkeln bekannt war – und gilt nach einem völlig in die Binsen gegangenen Saisonstart plötzlich als Abstiegskandidat.

Eine 0:5-Klatsche im Supercup gegen die Bayern und eine 1:2-Pokalblamage bei Regionalligist Ulm ließen einige Pessimisten in der Banken-Metropole schon böse Vergleiche ziehen: Droht der Eintracht in dieser Saison ein ähnliches Schicksal wie in der vergangenen Spielzeit dem 1. FC Köln? Als Europapokalteilnehmer direkt in die 2. Liga?

Die Verantwortlichen bei der SGE sind in den vergangenen Tagen bemüht gewesen, die entstandene Panik wieder einzufangen. „Wir sind breit genug aufgestellt und brauchen Zeit, um die Spielsystematik umzusetzen“, sagte Präsident Peter Müller im „hr“: „Ich habe keine Bange. Ich weiß durchaus, dass am Anfang das Getriebe noch nicht funktionieren kann.“

Zeit, das ist genau das, was der neue Trainer Adi Hütter für sich reklamiert. „Ich vertraue der Mannschaft. Sie ist jung. Sie braucht Zeit. Gebt uns ein bisschen Zeit, um in die Spur zu kommen“, sagte der Österreicher in Ulm. Die Frage ist, wie viel Hütter, der sich mit dem überraschenden Meistertitel mit den Young Boys Bern in der Schweiz für den Job in Hessen empfahl, davon bekommen wird. Mit der Verpflichtung des Hamburger Außenstürmers Filip Kostic hat die Eintracht bereits auf die offensichtliche Schieflage im Kader reagiert. Doch auch im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung drückt weiter der Schuh – in der aktuellen Verfassung sind die Frankfurter weder in der Bundesliga noch in der Europa League konkurrenzfähig. Der neue Torhüter Frederik Rönnow wackelt bedenklich, Nicolai Müller kommt aus einer Verletzung, die spanische Erwerbung Lucas Torro wirkt absolut nicht wie einer neuer Omar Mascarell – und der Rest der Neuverpflichtungen spielt bisher kaum eine Rolle. Für viele Diskussionen sorgt im Umfeld des Clubs auch die Tatsache, dass Spieler wie Marco Fabian, Marc Stendera oder Simon Falette in eine zweite Trainingsgruppe degradiert wurden – was nicht bei jeder Personalie nachvollziehbar war.

„So geht es nicht weiter. Wir müssen zusehen, schnell auf den alten Weg zu kommen“, sagte Mijat Gacinovic, einer der Helden von Berlin, nach der Blamage im Pokal. Der Eintracht ist, nach den Eindrücken dieser Saison, ihre unter Trainer Niko Kovac berüchtigte Widerstandsfähigkeit verloren gegangen. Es wird also nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Mentalität, um schnellstmöglich wieder in die Spur zu kommen.

