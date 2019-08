Hasebe freut sich über „drei Punkte“

Mannheim.Eigentlich spricht Makoto Hasebe nach zwölf Jahren in Deutschland die Sprache seiner zweiten Heimat mittlerweile mehr als ordentlich. Daran kann es deshalb kaum gelegen haben, dass sich der Abwehrchef von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nach dem schwer erkämpften 5:3 (2:2)-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag bei Drittligist Waldhof Mannheim offensichtlich im Wettbewerb irrte.

„Das war nicht einfach, aber trotzdem am Ende drei Punkte. Das ist das Wichtigste“, sagte der Japaner in den Katakomben des Carl-Benz-Stadions. Die Waldhof-Fans würden sich bestimmt freuen, zeitnah wieder gegen die Eintracht um Punkte in der Bundesliga zu kämpfen – vorläufig zogen die Hessen aber „nur“ in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. alex

