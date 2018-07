Hütter sieht Licht und Schatten

Anzeige

Auch bei den Profis scheinen die Ansprache und der gewünschte zukünftige Spielstil vom Nachfolger von Niko Kovac, der zum FC Bayern gewechselt ist, anzukommen. „Man merkt schon, dass er darauf steht, das Spiel nach vorne zu bringen. Wir hoffen, dass alles umsetzen zu können, was er von uns verlangt“, sagte Verteidiger Danny Da Costa.

Schwieriger Umbruch

Dass dies nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Lukas Hradecky, Marius Wolf, Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng Zeit brauchen wird, weiß Fredi Bobic. „Er übernimmt eine Mannschaft, die im Umbruch ist, und er wird seine Zeit bekommen. Es wird schwierige Phasen geben, in denen wir hinter ihm stehen werden“, versicherte der Eintracht-Sportvorstand. Wie Hütter aufgetreten ist und gearbeitet hat, beeindruckte Bobic: „Er hat eine unheimliche Ruhe, aber auch eine brutale Zielstrebigkeit und Ansage.“

Nach der Rückkehr aus den USA nach Hessen wird bis zum nächsten Trainingslager vom 29. Juli bis 5. August in Gais/Südtirol in Frankfurt trainiert. Dann stößt auch der portugiesische Neuzugang Gonçalo Paciência (FC Porto) zum Kader. Das Supercupspiel am 12. August gegen den deutschen Meister Bayern München wird nicht nur der erste große Härtetest sein, sondern auch das erste Duell zwischen Vorgänger Kovac und Nachfolger Hütter. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018