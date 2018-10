Ibisevic kommt – und trifft

Darmstadt.Hertha BSC setzt seine erfolgreiche Saison auch im DFB-Pokal fort, hatte mit dem kampfstarken SV Darmstadt 98 aber lange viel Arbeit. Die Berliner gewannen gestern das Spiel der 2. Runde beim Fußball-Zweitligisten mit 2:0 (0:0). Joker Vedad Ibisevic erzielte vor 15 000 Zuschauern das 1:0 (64.) mit seinem ersten Ballkontakt, der ebenfalls eingewechselte Maximilian Mittelstädt (88.) erhöhte.

„Das fühlt sich überragend an“, sagte Torschütze Ibisevic, „ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Karriere schon einmal mit dem ersten Ballkontakt getroffen habe.“ Fabian Holland, gebürtiger Berliner in Darmstädter Diensten, meinte: „Das ist bitter, da wäre mehr drin gewesen. Aber auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) pfiff die Partie mit einer Viertelstunde Verspätung an. Der Bus der Berliner war auf dem Weg zum Böllenfalltor im Stau steckengeblieben. Herthas Trainer Pál Dárdai hatte sein Team gegenüber dem 2:2 in Dortmund auf fünf Positionen verändert. Davie Selke rückte als Angriffsspitze ins Team und stand damit erstmals nach seinem Lungenkollaps in der Anfangsformation und zeigte viel Engagement.

In dem Pokalfight hatten die Gäste deutlich mehr Spielanteile, Darmstadt behauptete sich aber häufig in den Zweikämpfen. In der ersten Hälfte waren die Chancen verteilt. Die größte vereitelte Darmstadts Schlussmann Daniel Heuer Fernandes, als er einen Flachschuss von Salomon Kalou aus elf Metern glänzend parierte (37.). Nach dem Wechsel erhöhte Hertha den Druck. Heuer Fernandes bekam bei Dudas Schuss nur noch die Fingerspitzen an den Ball. Ibisevic schaltete am schnellsten und erzielte die Führung. dpa

